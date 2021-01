Koserow

Die Usedom Tourismus GmbH lud am Mittwoch zum ersten digitalen Partnertag ein. Aufgrund der aktuellen Corona-Maßnahmen war es nicht möglich, zahlreiche Touristiker aus nah und fern zentral einzuladen, sondern sie trafen sich am Bildschirm. Rund 100 Teilnehmer folgten der Einladung, weitere verfolgten die Debatten via Facebook.

Lage an der Küste von großem Vorteil

Ein zentrales Thema der mehrstündigen Videokonferenz war die Zukunftsprognose für den Tourismus auf der Insel Usedom. Tourismus-Berater Claus Sager aus Süddeutschland stellte den Touristikern auf der Insel eine gute Prognose in Aussicht, wenn die Corona-Krise vorbei ist. Die Insel Usedom hat im Vergleich zu anderen Destinationen einen riesigen Vorteil: den Standort an der Küste. „Hier gibt es weit aus weniger Einschränkungen im Vergleich zu Auslandsreisen“, so Sager.

Anzeige

Die Insel Usedom hat im Vergleich zu Städten mit zwei Prozent einen sehr geringen Teil an Geschäftsreisen. Auch der Anteil an internationalen Gästen ist mit weniger als zwei Prozent sehr gering. Einen Trend sieht der Tourismus-Experte vor allem bei der großen Nachfrage an Ferienwohnungen und Ferienhäusern. „Hier können die Familien in ihrem Kern zusammenbleiben“, sagt er.

Lesen Sie auch: So sollen Usedomer und Urlauber in zwei Jahren kostenlos Bus und Bahn fahren können

Insel bietet sicheren und sauberen Urlaub

Weitere Faktoren, die zu einer schnellen Erholung des Tourismus auf der Insel Usedom führen, sind unter anderem, dass Deutschland ein sehr wohlhabendes Land mit einem guten Gesundheitssystem, einer hohen Sparquote in der Bevölkerung und einer guten Verkehrsinfrastruktur ist. „Die Deutschen sind außerdem Reiseweltmeister“, so Sager.

Ein weiteres Indiz dafür, dass es nach der Corona-Zeit wieder bergauf geht, ist der Faktor „sicherer Tourismus“. In Punkte Hygiene hätten Usedomer Hoteliers eine Vorreiterrolle für das gesamte Land gespielt. „Wir sind auf Usedom auch nicht von internationalen Unruhen betroffen. Deshalb ist es hier sehr sicher, Urlaub zu machen.“

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wohnraum und Infrastruktur müssen angegangen werden

Bis sich der Tourismus von der Corona-Krise allerdings vollständig erholt und die Übernachtungszahlen wieder in den Plus-Bereich gehen, kann es noch bis 2023 dauern, so die Prognose. Bis zum Jahr 2030 hält der Tourismusexperte allerdings ein Plus von 1,3 Millionen Übernachtungen für möglich. Bei einer Übernachtungsdauer von durchschnittlich 5,4 Tagen erwartet der Experte 240 000 Gäste mehr.

UTG-Chef Michael Steuer betonte, dass diese Prognose einen Diskurs anregen soll. Um diese Zahlen zu meistern, müsse in vielen Bereichen noch die Infrastruktur dafür geschaffen werden. Unter anderem die Verbesserung der Verkehrssituation in den Sommermonaten und die Schaffung von Wohnraum für Arbeitskräfte. „Entscheidend dabei ist der Faktor Mensch“, so Steuer.

Vorab der inhaltlichen Reden gab es von zahlreichen Weggefährten Glückwünsche zum 20. Geburtstag der Usedom Tourismus GmbH. Diese Glückwünsche wurden in Videobotschaften überbracht. Einige Kurdirektoren, Staatssekretäre und Vorsitzende verschiedener Inselverbände überbrachten ihre herzlichsten Glückwünsche.

Von Hannes Ewert