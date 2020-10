Tourismus auf Usedom: September geht mit Rekordwerten zu Ende

Zinnowitz

Volle Seebrücken, strahlender Sonnenschein und ausgebuchte Quartiere: Wenn man einen Blick auf die Promenaden der Insel Usedom wirft, stellt man schnell fest: Die Urlaubszeit ist auf Usedom noch lange nicht vorbei. Vor einigen Monaten hätten viele Touristiker bestimmt im Traum nicht daran gedacht, dass die Sonneninsel nach den Corona-Einschränkungen solch einen Zulauf erfährt. Jetzt ist es so, dass Urlauber Auslandsreisen meiden und die schönste Zeit des Jahres zwischen den Bergen und der Küste verbringen.

Der September war ein sehr guter Monat

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Carsten Nichelmann, Leiter der Eigenbetriebe Sportschule und Kurverwaltung, gewährt einen Blick in seine Statistik. „Wir sind im September zehn Tage im Voraus gegenüber dem Vorjahr. Heißt, wie hatten am 20. September schon das Niveau des Vorjahres für den gesamten September erreicht“, sagt er. Die Monate Juli und August waren traditionell ausgebucht. „Jetzt spüren wir den Zulauf von Urlaubern, die in den Herbstmonaten normalerweise in wärmere Gefilde geflogen werden“, sagt er. Vermittler von Ferienwohnungen sprechen sogar davon, dass ihre Umsätze im deutlichen zweistelligen Bereich liegen.

Nichelmann und seine Amtskollegen in den Nachbarorten mussten durch die Corona-Einschränkungen umdenken. „Veranstaltungen können nicht mehr so durchgeführt werden, wie es einmal war. Wenn selbst der Tag der Vereine wegen eines ,volksfestähnlichen Charakers’ abgesagt werden musste, gehe ich davon aus, dass hier Silvester seitens der Gemeinde auch nicht viel geboten werden darf“, erklärt er. Das Neujahrsfeuerwerk steht derzeit auf dem Prüfstand.

150 000 Euro weniger Ausgaben für Kultur

Regelmäßig setzt sich Nichelmann mit Gästen auseinander, für die ihrer Ansicht nach zu wenig Kultur geboten wird. „Wir bieten ja was, nur in einem anderen Rahmen“, erklärt er. Statt 350 000 Euro im Jahr hat die Kurverwaltung 150 000 Euro weniger ausgegeben. „Auf der anderen Seite geben wir nun 25 000 mehr für die Reinigung aus – unter anderem für die Toiletten auf der Promenade. Noch liegen rund 160 000 Euro weniger Kurtaxeinnahmen als noch vor einem Jahr in der Kasse. Nichelmann betont aber auch, dass der Kulturanteil in seinem Haushalt nur bei zwölf Prozent liegt. „Die Kurtaxe ist eine Abgabe für alle touristischen Leistungen – von der Bezahlung des Personals bis hin zur Unterstützung des Theaters“, sagt er. „In der kommenden Woche sind die Herbstferien. Ich gehe davon aus, dass wir den finanziellen Rückstand bis zum Jahresende noch aufholen können“, sagt er.

„Damals, Mitte März, haben wir die Tragweite dieser Pandemie noch gar nicht einschätzen können“, so Nichelmann. Alle Events wurden abgesagt, der Tourismus unterbunden, die Hotels geschlossen und fast überall herrschte Kurzarbeit. „Das Problem war, dass wir ja nicht wussten, wann es weitergeht. Es war wie das Fischen im trüben Wasser. Wir konnten nur von Tag zu Tag denken“, erzählt Nichelmann. Der touristische Jahresstart zum Osterfest, das verlängerte 1. Mai-Wochenende und das Pfingstfest fielen ins Wasser. „Zum Glück wurde der Tourismus pünktlich zur Hauptsaison wieder zugelassen. Kaum waren die Grenzen wieder offen, waren die Quartiere voll.“

Schönes Wetter, aber keine Urlauber da: Während der Corona-Zeit bleib es auf Usedom sehr einsam. Quelle: Hannes Ewert

Hoteliers hoffen auf einen guten Winter

Optimistisch sieht auch Frank Römer, Chef der Seeklause in Trassenheide, in die Zukunft. „Wir haben eine stabile Nachfrage – vor allem im kurzfristigen Bereich. Die Urlauber entscheiden wohl erst im letzten Augenblick, ob sie kommen oder lieber ins Ausland fahren. Oft ist ihnen die Lage im Ausland wohl nicht sicher genug“, sagt er. Römer stellte fest, dass vermehrt Gäste aus anderen Regionen in sein Haus kommen, um Urlaub zu machen. Der September war generell ein guter Monat. Da spielte uns unter anderem das Wetter in die Karten. Das merkt der Hotelchef in der Belegung auf den Zimmern.

„Trotz ausgelasteter Zimmer hatten wir 500 Euro mehr Kurtaxe an die Kurverwaltung abgeführt. Ganz einfach: Statt zwei Personen schlafen durch die Aufbettung mehr Leute in einem Zimmer“, erklärt er. Sollte sich die Lage so weiterentwickeln, rechnet er mit einem sehr guten Oktober und einem guten anschließenden Winter. „Wir hoffen, dass am Ende des Jahres eine schwarze Null steht. Die Ausfälle aus mehr als 70 Tagen Schließung aus dem Frühjahr sind ein harter Brocken. Gewinne werden wir dieses Jahr wohl nicht einfahren“, sagt er. Die Insel Usedom wird weiterhin ein beliebtes Urlaubsziel bleiben. „Solange die Lage im Ausland relativ angespannt ist und es viele Reisewarnungen gibt, kommen die Menschen entweder in die Berge oder an die Küste.“

Der Parkplatz des Hotel Baltic in Zinnowitz ist während der Corona-Zeit menschenleer. Autos stehen auch nicht da. Quelle: Hannes Ewert

Von Hannes Ewert