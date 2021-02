Tourismus in Karlshagen: neuer Ruhetag, neue Glücksbänke und neue Gäste

Karlshagen

Das Jahr 2020 war für alle Vermieter, Hoteliers und Touristiker ein aufregendes Jahr. Die Corona-Einschränkungen spiegeln sich nun in den Übernachtungszahlen wieder. Der Eigenbetrieb Karlshagen machte zum Ende des Jahres nun einen „Kassensturz“ und rechnte ab.

Wie aus der Statistik hervorgeht, kommen nach wie vor 75 Prozent der Gäste aus den neuen Bundesländern, geführt von Sachsen sowie Berlin/Brandenburg. 22,7 Prozent der Gäste reisten aus den alten Bundesländern an, das sind knapp 2 Prozent mehr als im Vorjahr.

„Unter anderem entdeckten zahlreiche Bayern die Ostseeküste Mecklenburg-Vorpommerns (neu) für sich. Insgesamt konnten wir auf Grund der generellen Reisebeschränkungen viele neue Gäste bei uns begrüßen“, sagt Christina Hoba aus dem Eigenbetrieb. Auch wenn deren Entscheidung für Ostsee statt Mittelmeer oder Atlantikküste auf den ersten Blick nicht ganz freiwillig war, so wurde der Urlaub im eigenen Land im Nachhinein in Karlshagen und deren Partnern „überraschend“ positiv bewertet. „Wir haben in dieser schweren Zeit so einige Neukunden gewonnen, die wiederkommen werden.“

Den von den Corona-Maßnahmen gebeutelten Schaustellerpartnern ermöglichte der Eigenbetrieb die Veranstaltung einer „kleinen Rummelwoche“ auf dem Hotelstandort Ende Juli/Anfang August und das Aufstellen des Riesenrades auf dem Strandvorplatz im August und in den Herbstferien. „Die große Wertschätzung für unser Bemühen seitens der Gäste war spürbar. Beschwerden über fehlende Veranstaltungen gab es so gut wie keine“, so Hoba. Die, durch die verordnete „Kulturauszeit“ eingetretene, Ruhe wurde stattdessen sogar mehrfach gelobt, was uns zum Umdenken in der Planung 2021 veranlasste. In der hoffentlich bald beginnenden Saison wird es in Karlshagen mittwochs nun einen „Ruhetag“ für die Kultur geben, der eine Auszeit von Animation, Trubel und Musik sein soll und den Erfahrungen aus 2020 Rechnung trägt.

Wie Christina Hoba erklärt, verbinden viele Gäste das Jahr 2020 nicht unbedingt mit dem Wort „Glück“. „Wir schon, und zwar, wenn wir an unsere Aktion ’Paten für Glücksbänke am Meer gesucht’ denken“, erklärt sie. Dem Aufruf des Eigenbetriebes im März folgte eine riesige Resonanz, so dass die zunächst geplanten 14 Bänke auf Grund der großen Nachfrage nicht ausreichten. Spontan wurde die Zahl auf 24 erhöht, so dass man fortan von Strandaufgang 10 K bis 10 A1 auf den neuen aus Eichenholz gefertigten Naturbänken Beine baumelnd den Meerblick genießen konnte.

Im Herbst wurden acht weitere Patenschaften für Bänke links und rechts des Hauptaufganges 10 N am barrierefreien Weg vergeben. Gäste und Einheimische freut’s, die Bänke erfreuen sich einer sehr guten „Belegung“. Gab es Anfang März noch 80 Sitzbänke im Ostseebad Karlshagen, davon 10 an der Ostsee, gibt es nun sagen und schreibe 108 Bänke, davon 38 mit freiem Blick aufs Meer. Somit ist jeder der 17 Strandaufgänge Karlshagens mit zwei Bänken ausgestattet, der Hauptaufgang sogar mit 6 Bänken.

