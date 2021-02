Tourismus in Swinemünde: Verhaltener Start nach Öffnung

Swinemünde

An der polnischen Ostseeküste blieb es am ersten Wochenende nach der Lockerung der Corona-Einschränkungen verhältnismäßig ruhig. „Es gab keinen Touristenansturm, aber alles ist besser, als geschlossen zu sein“, sagte ein Hotelier aus Swinemünde. Ganz anders war es in den Bergen. Dort platzten die Hotels aus allen Nähten. Touristen hielten sich nicht an die Sicherheitsregeln, die Polizei musste mehrmals eingreifen. Der Gesundheitsminister kündigte an, dass Hotels erneut geschlossen werden könnten, wenn Hygiene-Regeln nicht eingehalten werden.

23 Hotels und Pensionen geöffnet

In Swinemünde entschieden sich Inhaber von 23 Herbergen für eine Öffnung – das sind verhältnismäßig wenig. Sie hatten gehofft, dass vor allem Paare kommen würden, um den Valentinstag an der Ostsee zu verbringen. Hinzu kam das traumhafte Winterwetter. Tolle Bilder von der vereisten Ostsee und der verschneiten Landschaft waren zuvor in den Medien veröffentlicht worden.

Maciej Maciejewski, Inhaber von Apartamenty Świnoujście, sagte: „Wir hatten am Wochenende eine Auslastung von fünf Prozent. Das ist weniger als sonst zum Valentinstag.“ Vom Zeitpunkt der Regierungserklärung und der partiellen Öffnung der Hotels bis zum Wochenende sei für potenzielle Interessenten wenig Zeit gewesen, um sich für eine Buchung zu entscheiden. Einschränkungen, wie geschlossene Restaurants oder Wasserparks, hätten es nicht leichter gemacht. Hinzu komme die Angst bei vielen Menschen, überhaupt auf Reisen zu gehen.

Reservierungen vor allem aus Süd- und Westpolen

Die meisten Reservierungen kamen aus dem westlichen und südlichen Teil Polens. Es waren hauptsächlich Wochenend- oder Tagesaufenthalte. Größere Hotels in Swinemünde hatten eine Auslastung von etwa 30 Prozent. Derzeit darf in polnischen Hotels und Pensionen maximal die Hälfte der Zimmer an Touristen vermietet werden.

Allerdings haben viele Polen das Wochenende genutzt, um die Orte auf der deutschen Seite der Insel Usedom zu besuchen. Das bestätigt Ewelina Iwańczyk, die einen Kiosk an der Promenade in Ahlbeck betreibt. „Die Polizei sorgte dafür, dass die Kunden nicht in Gruppen stehen. Viele dankten mir, dass ich geöffnet hatte. Sie kauften Essen zum Mitnehmen und Getränke – Kaffee, Tee und Kakao“, sagte sie.

Etwas mehr Gäste kamen nach Misdroy und Kolberg. Die Städte sind traditionell stärker von polnischen Gästen frequentiert, Swinemünde ist eher das Ziel deutscher Touristen. Nach Angaben von Adam Hok, dem Vorsitzenden der Kolberg Spa Foundation (Fundacja Kołobrzeg Spa), waren rund 70 Prozent der verfügbaren Zimmer in Hotels belegt. Es würde sicherlich mehr Gäste an der Ostsee geben, wenn Restaurants oder Spa-Einrichtungen in Hotels geöffnet wären, erklärte er.

Einige Museen in Swinemünde geöffnet

In Swinemünde sind derzeit einige Museen geöffnet, in Misdroy immerhin ein kleines Kino. Die Tourismusbranche hofft, dass das nächste Wochenende besser läuft. Buchungen sind bereits vorhanden. Außerdem haben Touristen jetzt viel mehr Zeit, um ihren Aufenthalt zu planen. Bei schönem Wetter werden die Badeorte mit Sicherheit wieder voll sein.

Allerdings droht über all den Plänen eine erneute Schließung. Die derzeitige Öffnung ist auf zwei Wochen begrenzt. Und die Zahl der Coronavirus-Infektionen hat an den vergangenen Tagen in Polen systematisch zugenommen. Es gibt inoffizielle Informationen, dass die Regierung erwägt, die Hotels erneut zu schließen. Die Ereignisse des letzten Wochenendes in den Bergen haben der Branche sicherlich nicht geholfen. Viele Politiker und Ärzte sind der Meinung, dass das verantwortungslose Verhalten von Touristen und einigen Unternehmern die Zahl der Infektionen weiter erhöhen könnte.

