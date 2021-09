Tourismusverband Insel Usedom lädt zum Wahlforum

Karlshagen

Der Tourismusverband Insel Usedom e.V. lädt am 7. September von 16 bis 18 Uhr in das Haus des Gastes, Hauptstraße 4 in Karlshagen zu einem touristischen Wählerforum in Vorbereitung auf die Landtagswahlen ein. Die beiden Moderatoren Carsten Willenbockel und Sebastian Ader werden Kandidaten zu aktuellen Themen wie Verkehrssituation auf Usedom, touristische Entwicklung, Arbeitskräftesicherung und Wohnraumschaffung befragen.

Folgende Landtagskandidaten werden anwesend sein: CDU: Stefan Weigler, SPD: Falko Beitz, FDP: Sandy van Baal (Wahlkreis 15), Grüne: Christoph Wendtland, AfD: Stephan Reuken, Linke: Toni Jaschinski (Wahlkreis 16). Die Veranstaltung ist aufgrund der aktuellen Corona-Maßnahmen in der Anzahl der Besucher beschränkt. Anmeldungen nimmt die Geschäftsstelle des Tourismusverbandes unter info@tviu.de entgegen.

Von Cornelia Meerkatz