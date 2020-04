Tourismusverband Vorpommern fordert sofortigen Saisonbeginn für Gäste aus MV

Wolgast/Vorpommern

Einen Saisonstart im ländlichen Tourismus für Gäste aus MV spätestens zum 8. Mai fordert der Tourismusverband Vorpommern von der Schweriner Landesregierung. Unter dem Motto „Tourismus light“ mahnt der regionale Verband eine aus seiner Sicht dringend nötige Differenzierung nach Übernachtungsarten und Regionen an.

Nur so könne ein Signal an Gäste und Touristiker gesandt werden, das der momentanen Untergangsstimmung etwas Substanzielles entgegensetze und den verantwortungsvollen Wiedereinstieg in den Tourismus ermögliche, sagt Martin Schröter, 1. Vorsitzender des Tourismusverbandes Vorpommern mit Sitz in Greifswald.

„Risikoarme Beherbergung für Familien und Kleinstgruppen“

„Der ländliche, sanfte Tourismus bietet eine risikoarme Beherbergung für Familien und Kleinstgruppen in Ferienwohnungen, auf Hausbooten und in Hotel-Appartements“, unterstreicht Schröter. Dies müsse ab sofort gestattet werden, und zwar zunächst für Einheimische aus MV.

Parallel dazu seien Outdoor-Aktivitäten wie Fahrrad- und Bootsverleihe, Außengastronomie und Ausflugsschifffahrt umgehend zu öffnen. „Natürlich mit den gegebenen Hygiene- und Abstandsregeln. Das ist für uns als verantwortungsvolle Unternehmer klar“, betont der Verbandschef.

Der Verband vertritt rund 25 Mitglieder vom Festland Vorpommerns, darunter unter anderem die Traumhaff-Ferienhäuser im Riether Winkel, das Segelschiff „Weiße Düne“ in Wolgast, das Hotel Haffhus Ueckermünde, den Naturreiseveranstalter „Abenteuer Flusslandschaft in Anklam sowie das Hotel & Restaurant Gutshof Liepen.

Ab 19. Juni: Öffnung für ganz Deutschland nach MV

Der Verband fordert die umgehende Öffnung des Reiseverkehrs innerhalb von MV, die Gestattung von Vermietungen von Ferienwohnungen, Hausbooten und Appartements bis sechs Personen auf dem Festland Vorpommerns und Mecklenburgs. Zudem plädiert der Verband für eine Kontrolle und zahlenmäßige Erfassung des Gästeaufkommens durch die regionalen Tourismusverbände, finanziert und personell verstärkt durch das Land.

Außerdem verlangt die Interessenvertretung, dass zum 22. Mai der Reiseverkehr aus benachbarten Bundesländern nach MV und zum 5. Juni auch der Reiseverkehr aus der Hälfte der übrigen Bundesländer (Sachsen, Thüringen, Hessen, NRW) nach MV gestattet wird. Zum 19. Juni soll dann der Reiseverkehr aus ganz Deutschland nach MV wieder möglich sein.

Von Tom Schröter