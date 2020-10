Touristiker-Talk auf Usedom abgesagt: Das sind die Gründe

Heringsdorf

Der diesjährige Touristiker-Talk im Steigenberger Hotel in Heringsdorf am kommenden Dienstag (20.Oktober) wird abgesagt. Darauf verständigten sich am Montagnachmittag sowohl das Hotel als auch die Usedom Tourismus GmbH als Ausrichter dieses touristischen Aufeinandertreffens. Ein wesentlicher Grund für die Absage ist, dass eine der Hauptrednerinnen aus Stuttgart –und somit einem Corona-Risikogebiet– kommt. Ein weiterer Grund sind die bundesweit steigenden Infektionszahlen. „Wir wollen eine Vorbildfunktion einnehmen und nicht in dieser Zeit Menschen zusammenführen“, so UTG-Chef Michael Steuer. Diskussionsthema sollte „Der Corona Katalysator –Denkanstöße aus der Pandemie“ sein. Als neuer Termin wurde der 4. Mai 2021 angesetzt.

Von Hannes Ewert