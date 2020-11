Tränen und Traurigkeit am Volkstrauertag?

Benz

Es sind ganz andere Gedanken, als sonst das Denken und die Nachrichten bestimmen. Wird im Alltag über Völker gesprochen spielen Zahlen eine Rolle: die Anzahl der Einwohner, die Größe in Quadratkilometern, die Länge der Grenzen, das Leistungsvermögen der Wirtschaft. Dieses Jahr fügt weitere Zahlen hinzu: Infizierte, Verstorbene und Genesene im Zusammenhang mit dem Corona-Virus.

Zahlen, Messbares, Fakten. Niemand wird ernsthaft behaupten, dass man beim Gestalten des Zusammenlebens auf Zahlen und Zählen verzichten könnte.

Aber am Volkstrauertag geht es um Traurigkeit – dafür gibt es keine Maßeinheit oder Messlatte auch keine Verfallszeit.

Es reicht nicht, die Verstorbenen zu zählen

Um die Traurigkeiten, die ein Krieg hinterlässt, zu benennen, reicht es nicht die Verstorbenen zu zählen. Das Traurige am Ausmaß der Pandemie besteht nicht nur aus einem mehr oder weniger hohen Einbruch der Wirtschaftskraft. Es gehört die Not dazu, dass Eltern ihre Kinder nicht in Ruhe aufwachsen sehen können, es gehören die Sorgen um ältere Menschen dazu, es gehören die Spuren dazu, die Angst in den Seelen der Menschen zurücklassen, es gehört dazu, dass Menschen kein Vertrauen aufbauen können: nicht in sich, nicht gegenüber dem Nachbarn, kein Vertrauen in die Zeit und die Zukunft. Man könnte heulen, wenn man sich das alles bewusst macht. „Man könnte heulen!“ oder „Man weint doch nicht in der Öffentlichkeit (höchstens vor Rührung oder Erleichterung, aber nicht aus Trauer)!“

Natürlich wird geweint

Die Bibel ist in Bezug auf Traurigkeit entspannt. Natürlich wird geweint! Natürlich fließen Tränen, wenn Menschen sich hilflos und ohnmächtig fühlen! Verzweiflung gibt es zuhauf. In den Psalmen gibt es viele Beispiele, wie Menschen das Gefühl, dass sich die ganze Welt gegen sie verschworen habe, bei Gott abladen. Ich bin überzeugt: Gott erträgt diese Gefühlsausbrüche, die von außen so egoistisch wirken; Psalm 56 zeichnet ein schönes Bild: Gott sammelt die Tränen in einen Krug.

Wut, Verzweiflung und Klagen bei Gott abladen

Aber wie viel besser ist es, Wut, Tränen, Verzweiflung und Klagen bei Gott abzuladen, als bei Mitmenschen und Nachbarn! Wie gut wäre es, wenn wir Leid nicht aufrechnen, Kummer nicht werten und vergleichen, Entmutigung nicht taxieren, Hoffnungslosigkeit nicht beziffern. Wir wissen, dass alle Menschen und Völker an Traurigkeiten tragen – es ist gut, wenn wir einander beistehen. „Gott wird abwischen alle Tränen.“ sind Gläubige seit Jahrtausenden überzeugt, aber wir dürfen erst traurig sein und weinen.

Von Annegret Möller-Titel