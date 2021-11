Tragischer Unfall: Swinemünder trauern um jungen Hafenarbeiter

Swinemünde

Schweigeminute für Kacper Tworek: Spieler der Mannschaft UKS Prawobrzeze, die Familie, Fans, Freunde gedachten am Mittwoch des 22 Jahre alten Swinemünders, der bei einem tragischen Unfall im Hafen ums Leben kam. Swinemünde trauert.

Verunglückten erst nach 19 Stunden erreicht

Das tragische Ereignis: Kacper Tworek führt am 4. November Umschlagarbeiten im Hafen durch. Dafür arbeitet der 22-Jährige in einer Kabine, die am Kranseil hängt. Es herrschen extreme Witterungsbedingungen mit starkem Wind. Plötzlich stürzt die Kabine aus etwa zehn Metern Höhe ab und kracht auf den angehobenen Lukendeckel eines Schiffes. Eine dramatische Rettungsaktion beginnt, an der 32 Feuerwehrleute beteiligt sind. Der starke Wind von 25 bis 30 Metern pro Sekunde hindert die Einsatzkräfte, eine Leiter aufzustellen, um zu dem Eingeklemmten zu gelangen. „Es wurde versucht, den Verletzten vom Kranpodest aus zu erreichen, was sich ebenfalls als unmöglich herausstellte“, erklärt Brigadier Tomasz Wojciechowski vom Städtischen Hauptquartier der Staatsfeuerwehr in Swinemünde. Erst nach 19 Stunden gelingt es den Rettungskräften, den Verunglückten mit zerquetschter Brust zu erreichen. Doch jede Hilfe kommt zu spät: Kasper Tworek ist seinen schweren Verletzungen bereits erlegen und verstorben.

Polizei und Staatsanwaltschaft treffen am Unglücksort ein und leiten ein Ermittlungsverfahren ein. Eine Stellungnahme der Hafenbehörde zum Unfall liegt inzwischen vor. „Der Fall dieses unglücklichen Unfalls wird von der Staatsanwaltschaft und anderen berechtigten staatlichen Institutionen aufgeklärt, mit denen OT Port Swinoujscie S.A. zusammenarbeitet. Unabhängig davon hat die Gesellschaft eine eigene Unfallkommission berufen. Um die Umstände des Geschehens umfassend aufzuklären, wurde die Video-Überwachung sichergestellt. Wir haben der Familie und den Angehörigen des Verstorbenen professionelle psychologische Unterstützung gesichert “, heißt es darin. Die Hafenbehörden versichern, dass die Umschlagarbeiten am Terminal gemäß den in polnischen Häfen geltenden Verfahren und Standards durchgeführt wurden und werden. Umschlaggeräte unterliegen einer obligatorischen und regelmäßigen technischen Kontrolle gemäß geltendem Recht.

Tragischer Tod bewegt viele Swinemünder

Schock für die Familie: Sie erfährt zuerst aus den sozialen Medien von dem tragischen Unfall, erhält dann erste Unterstützung von der Besatzung des Gerhard Forts und Stadträtin Agnieszka Kaczmarek. Für professionelle psychologische Hilfe sorgte der stellvertretende Präsident von Swinemünde, Paweł Sujka.

Schweigeminute am Mittwoch: Kacper war leidenschaftlicher Fußballer, trainierte und spielte in der Mannschaft UKS Prawobrzeze. Nun nehmen Weggefährten Abschied von einem jungen Mann, dessen Tod viele Swinemünder bewegt. Sie stellen sich eine Frage: Hätte das Unglück verhindert werden können?

Von Radek Jagielski