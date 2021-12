Tragödie auf Usedom: Baulöwe Heinz Meermann tödlich in eigenem Haus verunglückt

Rankwitz

Trauriges Ende eines bewegten Lebens: Heinz-Hermann Meermann, deutschlandweit bekannter Bauunternehmer und Wahl-Usedomer, ist in seinem Haus in Rankwitz im Hinterland der Insel bei einem tragischen Unglück ums Leben gekommen.

Das bestätigte die Familie der OSTSEE-ZEITUNG am Dienstag. Der 73-Jährige rutschte nach Angaben aus seinem Umfeld in seinem Wohnhaus aus und zog sich dabei so schwere Kopfverletzungen zu, dass er noch am Unglücksort verstarb. „Wir sind tief getroffen. Mein Vater war sehr agil und hatte noch viel vor“, sagt Sohn Michael zu dem Vorfall, der sich schon am 30. November ereignete, aber erst jetzt bekannt wurde.

Beisetzung im engsten Familienkreis

Noch in dieser Woche soll die Beisetzung von Heinz-Hermann Meermann in seiner Geburtsstadt Werl (Nordrhein-Westfalen) stattfinden – wegen der Corona-Pandemie nur im engsten Familienkreis. „Das bestürzt mich alles sehr“, reagiert Jochen Storrer, Bürgermeister der Rankwitz nahegelegenen Stadt Usedom, auf das Unglück. Heinz-Hermann Meermann habe mit vielen hervorragenden Projekten eine Menge zur guten Entwicklung der Insel – gerade im Hinterland – beigetragen, betont das Gemeindeoberhaupt.

Nach Usedom kam der gebürtige Westfale Meermann 1998 wegen privater Kontakte, die er in Berlin knüpfte. 1992 hatte der Baulöwe, der beruflich im heimischen Werl seine Grundlagen legte, eine Dependance in der Spree-Metropole eröffnet. Dort wurde er dann in den 1990er- und 2000er-Jahren zum größten privaten Bauherren der Stadt. Er sanierte und schuf nach eigenen Angaben und Expertenschätzungen Häuser und Gebäude-Ensembles in einem Investitionsvolumen von fast einer Milliarde Euro. „Meine Liebe gehört ganz einfach alten Häusern“, sagte er damals in einem Interview. Das halte ihn jedoch nicht davon ab, auch neue Gebäude zu errichten.

Die Kaiserhöfe „Unter den Linden“ in Berlin gehören zu den Vorzeige-Objekten, die Heinz-Hermann Meermann Quelle: nightphotos.de

Viele Großprojekte im Lieper Winkel auf Usedom

Für viele Berliner Projekte arbeitete Meermann auch zu Hause von Usedom aus, das sein Rückzugsort wurde, obwohl er zudem Wohnsitze in der Hauptstadt und Werl behielt. In Berlin-Mitte sanierte er zum Beispiel die Kaiserhöfe „Unter den Linden“, er baute das Spree-Karee an der Friedrichstraße, etliche Stadthäuser und ein Vier-Sterne-Hotel. Am Kupfergraben, vis-à-vis vom Pergamonmuseum, sanierte Meermann ein denkmalgeschütztes Mietshaus, in das Angela Merkel einzog. Seit 20 Jahren sind die heutige Ex-Bundeskanzlerin und ihr Mann Joachim Sauer nun schon Mieter bei Meermann.

„Mein Vater hat allein in Berlin rund um den Reichstag gut 50 große Bauprojekte realisiert. In seiner 40-jährigen Laufbahn hat er insgesamt 3000 Häuser saniert oder neu gebaut“, berichtet Sohn Michael, der im Familienbetrieb vor einigen Jahren die Geschäftsführung vom Vater übernahm. Auch auf Usedom verwirklichte Heinz-Hermann Meermann viele Großprojekte – insbesondere im Lieper Winkel, der deshalb von Kennern der Bauszene auch „Meermann-Winkel“ genannt wird.

Heinz-Hermann Meermann (Mitte) beim Empfang der Stadt Usedom im Jahr 2014 mit dem ebenfalls verstorbenen Martin Meenke, damals Chef des Usedomer Südamtes und Kerstin Winter, Geschäftsführerin der Volkssolidarität Vorpommern-Greifswald. Quelle: Henrik Nitzsche

Hier errichtete er in Rankwitz die Ferienanlage „Hermanns-Hof“. Er sanierte und baute dort zudem etliche neue Häuser. In der Stadt Usedom entwickelte er viele altersgerechte Wohnungen. Derzeit modernisiert seine Firma mit dem Dorfkrug in Liepe ein verfallenes Hotel. Ein „Stachel“ in seiner Karriere blieb für Meermann der Neubau des Steigenberger Hotels in Heringsdorf – eine 50-Millionen-Euro-Investition, die der Macher mit seiner damaligen Firma „Chamartin-Meermann“ verwirklichen wollte.

Die „Traktoren-Welt“ war sein Baby

Doch der Betrieb ging mit der Fertigstellung im Jahr 2011 pleite. „Wegen Problemen seines Partners Chamartin in dessen Heimatmarkt Spanien“, betont Michael Meermann. Zur Zeit der Insolvenz sei sein Vater schon länger nicht mehr in der Firma gewesen. Doch die folgenden Probleme fielen auch auf ihn zurück. Am Bau beteiligte Firmen mussten auf Geld für ihre Arbeit verzichten. Das habe dem Senior wehgetan, blickt Meermann junior zurück.

Das Steigenberger Hotel in Heringsdorf zählt zu den großen Bauprojekten, die Heinz-Hermann Meermann auf Usedom angeschoben hat. Quelle: OZ-Archiv

Große Verdienste für die Region habe Heinz-Hermann Meermann mit der „Traktoren-Welt“ in der Stadt Usedom erworben, schätzt der langjährige Wirtschaftsstaatssekretär Stefan Rudolph (CDU) ein, der einige Projekte des Bauunternehmers begleitete. Das Museum für Landmaschinen mit vielen Mitmachangeboten lockt jährlich Tausende Gäste – Urlauber und Einheimische. Meermann bezahlte den kompletten Eigenanteil des Betreibervereins für die Einrichtung von mehreren Hunderttausend Euro. Für ihn auch Zeichen alter Verbundenheit, denn bevor er vor 40 Jahren ins Baugeschäft einstieg, startete er sein Berufsleben in der Landwirtschaft.

Besitzer von Rinderherde und Ton-Tagebau

Im Lieper Winkel besaß er bis zuletzt noch eine eigene Rinderherde. Im mecklenburgischen Friedland gehörte ihm zudem eine Firma, die in einem Tagebau Blauton fördert und für Tiefbauprodukte und Futterzusatzstoffe veredelt. Im Örtchen Liepe wollte sich der Multi-Unternehmer in den nächsten Monaten um den Ausbau von zwei alten Hofstellen zu Wohnhäusern kümmern. Auch die Entwicklung des ehemaligen Hotels „Usedomer Hof“ am Markt der Stadt Usedom stand auf der Agenda. „Wir werden uns jetzt darum kümmern“, sagt Sohn Michael.

Heinz-Hermann Meermann hinterlässt unter anderen seine Ehefrau, drei erwachsene Kinder und vier Enkel.

Von Alexander Loew