Trainingslager: So meistern junge Segler in Peenemünde Wind und Wellen

Svenja Kruse steigt in ihren Laser, überprüft Ruderblatt und Schwert. Alle Leinen sind klar. Sie nimmt Fahrt auf, die Einhandjolle kommt langsam ins Gleiten. Nach einer Woche Training wird es nun ernst für die 17-Jährige aus Karlshagen – sie verlässt den Seglerhafen in Peenemünde und fährt um den Jollenpokal. So wie die anderen 50 Kinder und Jugendlichen, die für eine Woche zu Gast beim Marine-Regatta-Verein Peenemünde (MRV) sind. Der hatte zum sechsten Mal das einwöchige Segellager organisiert.

Die Anspannung, die jetzt bei den Akteuren vor dem Wettkampf und dem Höhepunkt der Woche zu spüren ist, hat Reiner Sonntag, Vorsitzender des MRV, bereits hinter sich. Denn lange war nicht klar, ob das Segellager in Zeiten von Corona überhaupt stattfinden kann. „Mit Bauchschmerzen hatten wir den Antrag zur Durchführung gestellt. Mit Auflagen wurde er genehmigt“, sagt Sonntag erleichtert und zieht seinen Corona-Ordner aus dem Rucksack. Auflagen, wie Abstand halten, Essenzeiten takten, vereinzelt Duschen und Waschbecken wegen der Abstände sperren – all das haben die Gastgeber umgesetzt.

Die Bootsklasse Laser kann auch bei wenigen Windstärken sehr gut ins Gleiten kommen. Quelle: Henrik Nitzsche

Und so konnten am Samstag 25 Jollen in See stechen. Vorne weg die Optimisten, die kleinste Segelklasse. Die 8 bis 11-Jährigen sind allein auf dem Boot. Mehr Abstand geht nicht. Laser, 420-er und Flying Dutchman, die Zwei-Mann-Regattajolle, folgten. Die Pokale werden in mehreren Wettfahrten in der Spandowerhagener Wiek vor Freest ausgefahren.

Hauptstadt-Segler lieben den Wind

Die 20 Nachwuchssegler vom Peenemünder Verein kennen sich in ihrem Revier sehr gut aus. Sie haben heute aber Konkurrenz aus Berlin. Beispielsweise von Nils Kublun, der mit seinem Flying Dutchman unterwegs ist. „Hier ist immer guter Wind, dazu gibt es die eine oder andere Untiefe, aus der man rauskommen muss“, sagt der 18-Jährige vom Dahme-Jacht-Club, einem der ältesten Vereine aus Berlin. Der wurde im Jahre 1887 unter dem Namen Berliner Jollenclub gegründet.

Steht an der Spitze des Marine-Regatta-Vereins Peenemünde: Reiner Sonntag. Quelle: Henrik Nitzsche

Seit drei Jahren kommen die Hauptstädter schon nach Peenemünde. „Sie genießen das Segelrevier und die sehr guten Windbedingungen. Beim Binnensee-Segeln muss man den Wind mitunter suchen. In Ostseenähe ist der Wind gefühlt immer da“, meint Reiner Sonntag. Sein Nachwuchs profitiert auch von den Trainern aus Berlin. Regatta-Taktik, Starttechnik und Verhalten an den Wendemarken – darauf achten die „Lehrer“ auf dem Wasser besonders.

So ein Lager verbindet: Die Kinder lernen, gemeinsam das Schiff fürs Segeln vorzubereiten. Sie packen mit an beim Ein- und Auswassern. Weil die Trainer in den Begleitbooten mit Videokameras ausgestattet sind, gibt es nach den Ausfahrten anschaulichen Unterricht und den einen oder anderen Tipp. Und natürlich was zu Essen. Um die Versorgung kümmern sich Eltern. Weil das Gelände des 1990 gegründeten Vereins auch ein Campingplatz ist, können die Nachwuchssegler in Reichweite zu ihren Booten übernachten.

Der 7-Tage-Hafenmeister

Ein kleiner, feiner Hafen an der Usedomer Nordspitze mit 36 Liegeplätzen braucht doch einen Hafenmeister? Das Peenemünder Vereinsmodell heißt – der 7-Tage-Hafenmeister. „Jedes Mitglied muss den Hafenmeister sieben Tage in der Hauptsaison machen. Ausgenommen sind die, die sich um die Nachwuchsarbeit kümmern“, so der MRV-Vorsitzende.

Mittlerweile würden viele Segler den kleinen Vereinshafen ansteuern. Auch Radtouristen bleiben hier schon mal über Nacht. Genug Platz ist da, um ein Zelt aufzuschlagen. Und dennoch liegt dem MRV-Chef eine Sache quer im Magen – „unser Steg ist stark reparaturbedürftig“, sagt Sonntag und schaut von seinem Gelände etwas neidisch auf die andere Seite.

Die Gemeinde hat in den vergangenen Jahren mehrere Millionen Euro in die Sanierung der Hafenpromenade inklusive Spundwand saniert. „Wir haben uns geärgert, dass wir nicht in die Planung involviert waren“, sagt Sonntag, der die Investitionskosten für Steg und Spundwand auf 1,4 Millionen Euro schätzt. Er geht davon aus, dass da in den nächsten Jahren nichts passiert. Bis dahin werde der Verein weiter jedes Jahr den Steg in Teilen reparieren.

