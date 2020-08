Traktor und Harley kollidieren in Wolgast

Wolgast

Am Freitagabend ereignete sich gegen 22 Uhr in Wolgast ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der 57-jährige Fahrer einer Harley Davidson befuhr den Tannenkampweg und wollte an der Einmündung zur Greifswalder Straße nach links abbiegen. Dabei unterschätzte er den Abstand zu einem Traktor, der aus Richtung Breite Straße kam und seinen Weg in Richtung Groß Ernsthof fortsetzen wollte.

Der 40-jährige Fahrer des Traktors, der außerdem noch zwei leere Anhänger an seiner Zugmaschine gekoppelt hatte, bemerkte das Motorrad und wich nach links aus, um eine Kollision mit dem Zweirad zu verhindern. Durch das Manöver schaukelte sich das Gespann auf und die Zugmaschine kippte auf die Seite. Der Biker konnte den Kontakt mit dem letzten Anhänger nicht mehr verhindern und prallte mit diesem zusammen.

Der Traktorist wurde mit leichten Verletzungen in das Uniklinikum Greifswald gebracht. Der 57-jährige Motorradfahrer stand unter Schock, blieb aber körperlich unversehrt.

An beiden Fahrzeugen entstand laut Polizei ein erheblicher Sachschaden von insgesamt rund 108000 Euro. Das Motorrad war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit. Der Traktor konnte wieder aufgerichtet werden, so dass die Landesstraße 262 nach dem Ende aller Maßnahmen wieder befahrbar war. Auch die Wolgaster Feuerwehr war an den Bergungs- und Reinigungsmaßnahmen beteiligt, weil aus dem Traktor laufende Flüssigkeiten gebunden werden mussten.

Die Fahrbahn musste während der Unfallaufnahme für etwa zwei Stunden voll gesperrt werden. Wie sich herausstellte, war das Motorrad nicht zugelassen und der Kradfahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Es wurde eine Strafanzeige gefertigt. Die weiteren Ermittlungen führt nun die zuständige Kriminalpolizei.

Von Tom Schröter