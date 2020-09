Transporter schleift Fußgänger in Wolgaster Altstadt mit 

Wolgast

Am Montagvormittag ist es in der Burgstraße in Wolgast zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Nach ersten Erkenntnissen stellte gegen 9.40 Uhr der 32-jährige Fahrer eines Transporters einen Anhänger des Autos ab und fuhr rückwärts die Burgstraße von der Badstubenstraße kommend in Richtung Lange Straße.

Auf der Höhe Lange Straße überquerte ein 70-jähriger Fußgänger die Burgstraße. Diesen übersah der Transporterfahrer und stieß mit ihm zusammen. Der Fahrer bemerkte den Zusammenstoß zunächst nicht und zog den Fußgänger noch einige Meter weiter mit. Dadurch erlitt der 70-Jährige so schwere Verletzungen, dass er mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Greifswald gebracht werden musste.

Anzeige

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand.

Für die Landung des Hubschraubers musste die Straße „Am Kai“ kurzzeitig gesperrt werden. Am Transporter entstand kein Schaden.

Von Cornelia Meerkatz