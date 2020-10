Trassenheide: Acht neue Ladepunkte für E-Autos eingeweiht

Trassenheide

Das Seebad ist um acht neue Ladestationen für Elektrofahrzeuge reicher: Am Sonnabend wurden die neuen Ladepunkte am Familien-Wellness-Hotel Seeklause in Betrieb genommen. Das Besondere daran: Die Ladepunkte können nicht nur von Hotelgästen genutzt werden, sondern sind öffentlich zugänglich.

Die öffentliche Einweihung des Ladeparks erfolgte am Sonnabend gemeinsam mit den Inselwerken. „Wir freuen uns sehr, dass wir als Genossenschaft Partner des größten Ladeparks für Elektroautos auf Usedom geworden sind“, erklärte Frank Haney vom Vorstand der Inselwerke. Mit einem Mini-Corso, gebildet aus acht Elektroautos, fuhren Vertreter der Energiegenossenschaft auf die Insel Usedom. Unterwegs wurden an der Gutsbrennerei in Zinzow und in Anklam am Gartenmarkt Sadewasser zwei Ladestationen neu in Betrieb genommen.

Seit 2016 als Dienstleister unterwegs

Für die Inselwerke ist Elektromobilität der Schlüssel zu einer erneuerbaren Mobilität, betonte Haney. „Daher engagieren wir uns bereits seit 2016 als Dienstleister im Bereich Ladeinfrastruktur für Elektroautos. Die gesammelten Erfahrungen geben wir gern an Kommunen weiter“, warb er. Der erste Ladepunkt, den die Inselwerke seinerzeit als Kooperationspartner betreuten, war der am Wolgaster Postel. „Jetzt sind es fast Ladestationen, wo wir Partner sind. Sogar auf Rügen haben wir mittlerweile den ersten Ladepunkt in Betrieb genommen“, schildert der Genossenschaftsvorstand.

Auch auf Usedom gebe es bereits zahlreiche Ladestationen, so in Heringsdorf und Bansin, in Ahlbeck und am Flughafen Heringsdorf in Zirchow sowie in der Stadt Usedom. In Trassenheide gegenüber der Kurverwaltung sowie in Libnow am Bioladen können ebenfalls Elektrofahrzeuge aufgeladen werden. In Karlshagen habe man gemeinsam mit der Energie Vorpommern einen Ladepunkt installiert. In Zinnowitz gebe es seit wenigen Wochen einen von Danpower errichteten Ladepunkt.

Noch Fördermittel für Gemeinden vorhanden

„Aber gerade in der Inselmitte in Koserow, Kölpinsee und Ückeritz gibt es noch weiße Flecke. Wir würden dort gerne aktiv werden“, sagte Frank Haney. Wie in anderen Bereichen sei eben Ladeinfrastruktur nicht gleich Ladeinfrastruktur. Die jeweiligen Bedingungen vor Ort brauchen nach seinen Worten angepasste Lösungen. Die Erfahrung der Inselwerke könne dabei gut helfen. „Die Gemeinden müssen einfach auf uns zukommen. Es sind sogar noch Fördermittel da, die sonst verfallen bzw. zurückgegeben werden müssen“, so Haney.

Zuverlässiger Partner bei Abrechnung

Die neuen Ladepunkte am Hotel Seeklause in Trassenheide Quelle: Cornelia Meerkatz

Frank Römer, Inhaber des Hotels „ Seeklause“ in Trassenheide, kann das nur bestätigen. Für ihn war wichtig, dass seine Erfordernisse genau berücksichtigt wurden. Die Förderung sei eine nette Begleiterscheinung, aber er schätze am meisten die Inselwerke als zuverlässiger Partner bei der Abrechnung. Ich habe damit keine zusätzliche Arbeit“, bringt der Hotelier seine Freude zum Ausdruck.

Den Strom für die acht neuen Ladestationen stellt das 142-Zimmer-Hotel genau wie den Großteil des anderen im Haus benötigten Stromes selbst her. „Wir haben eine große Photovoltaikanlage und ein Blockheizkraftwerk. Zwei Drittel unseres Stromes erzeugen wir also selbst. Das ist für mich nachhaltig und deshalb sehen wir in den Inselwerken Usedom als Energiegenossenschaft einen passenden Partner“, so Frank Römer.

Von Cornelia Meerkatz