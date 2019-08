Trassenheide

Ein 23 Jahre alter Urlauber löste am Sonntagnachmittag eine große Suchaktion am Strand zwischen Trassenheide und Zinnowitz aus. Wie Olliver Bartelt, Leiter des DLRG-Wachturmes in Trassenheide informiert, ist der junge Mann gegen 14.45 Uhr ins Wasser gegangen und wurde 45 Minuten später von seiner Familie als vermisst gemeldet.

Er kam einfach nicht wieder. Eine Rettungskette bestehend aus den Rettungsschwimmern, Jetski-Fahrern, der Helikopterbesatzung von „Christoph 47“ sowie der Feuerwehr brachte sich in Stellung, um nach dem Mann zu suchen. Nach etwa einer Stunde wurde er in Zinnowitz durch Rettungskräfte gesehen. „Ihm ging es gut, er wollte nur mal eine Runde schwimmen“, so Bartelt.

Auch per Lautsprecherdurchsagen wurde nach dem Mann gesucht. „Wir hatten auch die Quads im Einsatz“, erklärt er. In der Nacht zu Sonntag wurde bereits eine Person gesucht. Gefunden wurde allerdings niemand. Ob der Alarm wirklich ernst gemeint war, ist nicht klar. Lokales

Hannes Ewert