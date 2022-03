Trassenheide: Darum will Sophie Maus Bürgermeisterin werden 

Trassenheide

Im Ostseebad wird am 8. Mai ein neuer Bürgermeister gewählt. Zum Jahresende hatte Amtsinhaber Horst Freese (Bündnis für Trassenheide) nach sieben Jahren seinen Rücktritt zum 31. März aus persönlichen Gründen angekündigt. Zur Wahl wollen zwei Bewerber antreten.

Eine davon ist Sophie Maus. Sie betreibt im Ort ein Reisebüro. Und sieht sich zunächst „mit einer neutralen Haltung in der Rolle einer Moderatorin“, wenn sie die meisten Stimmen bekommen sollte. „Nach all den Jahren der zähen und oft schwierigen Diskussionen im Gemeinderat tut es Trassenheide sehr gut, wenn jemand da ist, der moderieren kann. Mein Ziel ist es, wieder zu einer sachlichen und zweckdienlichen Diskussion zurückzukommen“, sagt die 37-Jährige.

Erfahrungen auf der kommunalpolitischen Bühne hat die Mutter einer sechsjährigen Tochter noch nicht. „Vor fünfzehn Jahren war ich im Tourismusausschuss als berufene Bürgerin tätig.“ Im vergangenen Jahr kandidierte Sophie Maus für den Landtag MV und den Bundestag für die Kleinstpartei „UNABHÄNGIGE für bürgernahe Demokratie“. „Dass ich relativ wenig Erfahrung habe, sehe ich nicht als großes Problem an. Ich lerne schnell und habe mich oft genug ins kalte Wasser geschmissen“, sagt die Trassenheiderin, die jetzt als Einzelbewerberin antritt.

„Corona-Maßnahmen verstoßen gegen Grundrechte“

In den Fokus rückte Sophie Maus allerdings als absolute Kritikerin der gesamten Corona-Maßnahmen. Deshalb sei sie auch in die Politik gegangen. Sie lehne alle Corona-Maßnahmen ab, weil sie aus ihrer Sicht gegen die Grundrechte und gegen die Menschenrechte verstoßen.

Wie steht sie als mögliche Bürgermeisterin zur Umsetzung der Maßnahmen? „Ich bin schon immer ein kritischer Geist gewesen. Menschenrechte sind nicht verhandelbar, konnte man im September des vergangenen Jahres auf Plakaten und Flyern von mir lesen. Es wurden ethische Grundsätze ausgehebelt, wie beispielsweise, dass ein Menschenleben nicht mit einem anderen aufgewogen werden darf“, sagt die Trassenheiderin. Aussagen vieler Experten, dass das Land ohne die Corona-Maßnahmen viel schlechter durch die Pandemie gekommen wäre, teilt sie nicht.

Sie geht davon aus, dass die Maßnahmen bis zur Wahl am 8. Mai beendet sind. „Sollten sie wieder eingeführt werden, werde ich mit meinem tiefen fundierten Wissen aus dem Bereich der Statistik entsprechend handeln“, so die Reiseverkehrskauffrau. Die Statistiker-Gruppe habe sich im Frühjahr 2021 zusammengefunden. „Wir sind 20 Leute, dazu kommen 50 Unterstützer. Die Professionen reichen von Statistikern, Informatikern, Biologie-Professoren, Physikern, Naturwissenschaftlern aller Art bis zum Web-Grafik-Designer oder Menschen, die mit Recherchen unterstützen. Dabei geht es beispielsweise um Impfen, Inzidenzen und das Gesundheitssystem“, sagt Sophie Maus, die dazu bereits einmal auf der Corona-Demo in Wolgast gesprochen hat.

Bürgerentscheide und Bürgerhaushalt

Für sie ist die Bürgerbeteiligung eine Herzensangelegenheit. „Meine erste Aktion als Bürgermeisterin wäre eine Umfrage in der Trassenheider Bevölkerung, was für den Ort gewünscht wird. Dann will ich alle einladen, in Bürgerforen mitzudiskutieren. Mal schauen, was man in Bürgerentscheiden beschließen kann. Ich denke auch an einen Bürgerhaushalt.“

Sie findet, dass viel zu oft über die Köpfe der Menschen hinweg entschieden wird. „Persönliche Interessen stehen meist über denen der Gemeinschaft. Es fehlt schlicht an Transparenz. Das ärgert mich sehr und hat mich in den letzten Jahren eher abgeschreckt, politisch aktiv zu werden. Zwei Jahre Corona haben mich eines Besseren belehrt. Deswegen bin ich jetzt aktiv und möchte das Thema Bürgerbeteiligung in den Fokus stellen“, sagt Sophie Maus, die sich in ihrer politischen Gesinnung weder links noch rechts einordnen lassen will. „Ich verorte mich in der Mitte.“

Von Henrik Nitzsche