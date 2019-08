Trassenheide

Böse Überraschung für zwei Urlauber, die am Donnerstag am Strand von Trassenheide waren. Zwischen 11.30 Uhr und 14.30 Uhr wurden ihre hochwertigen E-Bikes am Strandaufgang 9 C/4 gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, hatten die Räder einen Wert von knapp 8000 Euro und waren erst wenige Jahre alt. Beide Räder waren mit einem Felgenschloss und einem drei Meter langen Seilschloss am Baum gesichert. Die Diebe schafften es trotzdem, die Räder zu stehlen.

Von Hannes Ewert