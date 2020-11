Trassenheide: Einbrecher machen sich an Ferienhäusern im Kiefernweg zu schaffen

Trassenheide

Erneut haben es Einbrecher auf Gebäude in Trassenheide abgesehen. So versuchten Unbekannte, in zwei Ferienhäuser im Kiefernweg einzudringen. Der eine Einbruch ereignete sich in der Zeit vom 15. November 13 Uhr bis 19. November 22.30 Uhr. Der entstandene Sachschaden beträgt 3100 Euro, den Tätern gelang es jedoch nicht, ins Haus einzudringen. Daraufhin brachen sie einen Schuppen auf, aus dem allerdings nichts entwendet wurde.

Der zweite versuchte Einbruch ereignete sich in der Nacht vom 19. zum 20. November. Auch in diesem Fall entwendeten die Täter nichts. Der dort angerichtete Sachschaden beträgt laut Polizeiaussage 2500 Euro. Der Kriminaldauerdienst hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von Cornelia Meerkatz