Trassenheide: Fast 500 Sonnenstunden im März und April

Fast 500 Stunden Sonne in zwei Monaten – Trassenheide ist auch weiterhin einer der sonnenreichsten Orte Deutschlands, heißt es aus der Kurverwaltung des Ostseebades. Seit dem Jahr 2011 zeichnet das Ostseebad Trassenheide die Wetterdaten mit der eigenen Boden- und Dachstation auf. Seit dieser Zeit waren der März und April 2020 die sonnigsten Monate.

Die Anschaffungs- und Installationskosten betrugen damals rund 30 000 Euro. Niederschlag, Temperatur, Taupunkt, Windgeschwindigkeit, Sichtweite, Sonnenscheindauer und Globalstrahlung werden dort erfasst. Die Bodenstation steht auf der Strandpromenade, die Dachstation hat ihren Platz auf dem Gebäude der hiesigen Dünenwald Klinik. „Zuverlässig und genau werden die Parameter aufgezeichnet. Die erfassten Daten stehen dann zur Auswertung und Verarbeitung bereit“, sagt Stefanie Pflock von der Kurverwaltung.

Für den März konnten so fast 200 Sonnenstunden, für April über 300 Stunden registriert werden. Im Jahr 2018 lag der wärmste Tag am 20. April mit gemessenen 28,2 Grad. Zum gleichen Datum in 2020 waren es 14,3 Grad. Spitzentageswert in diesem Jahr war in Trassenheide der 12. April mit 22,6 Grad. Der April 2020 ist auch einer der trockensten Monate seit 2011 mit gerade einmal 3,6 mm oder l/m². Selbst im trockensten Gesamtjahr 2018 betrug die Regenmenge hier 27,3 mm oder l/m².Infos: www.trassenheide.de

Von Henrik Nitzsche