Trassenheide

Mehrere Feuerwehren des Amtsbereiches Usedom Nord sind am Montagmorgen gegen 7.30 Uhr zu einem Brand in einer Ferienwohnanlage in Trassenheide ausgerückt. Beim Eintreffen der Feuerwehrleute stand der Dachstuhl eines Hauses in bereits vollständig in Flammen.

Die Kriminalpolizei war vor Ort und sicherte die Spuren. Ein Mitarbeiter der Anlage, welcher morgens zur Arbeit kam, meldete den Brand. Was die Ursache des Brandes ist, muss zunächst ermittelt werden.

Bereits Mitte März brannte in einer Ferienhaussiedlung in Karlshagen ein Ferienhaus. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um Brandstiftung handelt. Was die Ursache für den Brand in Trassenheide ist, muss noch geklärt werden

Von Hannes Ewert