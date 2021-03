Trassenheide: Feuerwehr rückt zu Schornsteinbrand aus 

Trassenheide

Am frühen Donnerstagabend rückten Feuerwehrleute nach Trassenheide in die Bahnhofstraße aus, da der Schornstein eines Einfamilienhaus brannte. Mehrere hundert Meter weit war die Rauchsäule zu sehen. Laut Einsatzleitstelle der Polizei wurde bei dem Einsatz niemand verletzt. „In der Wohnung wurde kein Schaden angerichtet“, so ein Sprecher der Polizei in Neubrandenburg. Der Schornsteinfeger wurde verständigt.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Es ist bereits der zweite Brandeinsatz für die Feuerwehr im Ort, denn am Montagabend rückten die Kameraden zu einem Brand nach Karlshagen aus. Dort brannte ein unbewohntes Reetdachhaus, welches von den Eigentümern als Ferienhaus genutzt wird.

Von Tilo Wallrodt