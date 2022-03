Trassenheide

Die Datenschnüffelei im Amt Usedom-Nord wird nun ein Fall für die Juristen: In der jüngsten Sitzung der Trassenheider Gemeindevertretung hatte der Abgeordnete Wolf Wagenbreth (Bürger im Zentrum) schwere Vorwürfe gegen Mitarbeiter der Kurverwaltung und des Amtes Usedom Nord erhoben.

Sein Vorwurf: Persönliche Daten zu seiner Gewerbeanmeldung wurden unrechtmäßig an die Kurverwaltung Trassenheide gegeben. Wagenbreth zitierte aus einem E-Mail-Verkehr – die Screenshots aus dem Mailverkehr liegen der OZ vor – zwischen dem stellvertretenden Bürgermeister und einer Mitarbeiterin der Kurverwaltung, der ihm zugespielt worden war.

Im Gegenzug spricht die Gemeinde jetzt von „Cyberkriminalität“. In einer Mitteilung der Kommune heißt es, dass der Email-Account des stellvertretenden Bürgermeisters, Michael Dumke, gehackt wurde. „Es ist bekannt, dass sich Herr Wagenbreth in den Besitz der internen E-Mails des stellvertretenden Bürgermeisters gebracht hat. Er nutzt die illegal enthaltenen Informationen aus den Mails und verdreht Zusammenhänge, hetzt im Internet über gewählte Gemeindevertreter sowie über Mitarbeiter der Kurverwaltung. Höhepunkt des Ganzen ist die Bedrohung eines Mitarbeiters der Kurverwaltung.“ Die Rede ist von „großer krimineller Energie und arglistiger Täuschung“, um an die Logindaten zu gelangen.

Strafanzeigen werden vorbereitet

Laut Dumke handelt es sich nicht um seinen privaten Account, sondern um den für die kommunale Arbeit. „Ich habe die Sache inzwischen an den Wolgaster Rechtsanwalt Hertzsch übergeben. Strafanzeigen werden vorbereitet. Wir werden auch zivilrechtliche Unterlassungsansprüche geltend machen“, sagt Dumke.

Der Trassenheider habe inzwischen ein unbefristetes Hausverbot für sämtliche Objekte des Eigenbetriebes ausgesprochen bekommen. Das betrifft das „Haus des Gastes“, den Wirtschaftshof und den Campingplatz. Sollte er sich dort dennoch Zutritt verschaffen wollen, sollen die Mitarbeiter die Polizei rufen, so Dumke. „Dann droht ihm noch eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch“, so der 53-Jährige. Wagenbreth könne aber als gewählter Gemeindevertreter weiter an kommunalen Sitzungen teilnehmen.

Wagenbreth: Ich wurde ausspioniert

Der Trassenheider weist die Anschuldigungen zurück: „Ich habe nicht spioniert. Ich wurde ausspioniert. Wegen der Verletzung des Datenschutzes habe ich mich an den Datenschutzbeauftragten des Landes gewandt“, sagt Wagenbreth und betont: „Ich habe keinen E-Mail-Account gehackt. Mir wurden lediglich Screenshots des E-Mail-Verkehrs zur Verfügung gestellt. Ich habe mehr als eine Quelle, die mich versorgt“, betont der Trassenheider. Zum Vorwurf, er soll eine Mitarbeiterin der Kurverwaltung bedroht haben, sagt er nur „totaler Unsinn“.

Die Mitteilung der Gemeinde soll an alle Trassenheider Haushalte gehen. Darin heißt es auch: „Da Herr Wagenbreth über einen längeren Zeitraum illegal die Mails mitlesen konnte, war er gleichfalls in der Lage, auch im Namen des stellvertretenden Bürgermeisters, E-Mails zu versenden. Die Einwohner werden gebeten, zu überprüfen, ob sie Mails vom stellvertretenden Bürgermeister bekommen haben, deren Inhalt fragwürdig erscheint. Es wird davon ausgegangen, dass es sich um einen Zeitraum von mehreren Jahren handelt. Konkret liegen mehrere Fälle aus dem Jahr 2021 vor.“ Sollten Einwohner von Wagenbreth Informationen des Eigenbetriebes erhalten haben, die nicht für den öffentlichen Gebrauch sind, sollen sie dies in der Kurverwaltung melden.

Von Henrik Nitzsche