Trassenheide

Das von der MK Projektmanagement GbR aus Berlin geplante Seniorenzentrum auf dem Grundstück der einstigen Vostra (Medizintechnik Niederlassung Volkswerft Stralsund) in Trassenheide hat eine wichtige Hürde genommen: Gemeinde und Investor haben sich auf einen städtebaulichen Vertrag (regelt die Kostenverteilung) geeinigt, der in der jüngsten Bauausschusssitzung für gut befunden wurde, wie Bauausschussvorsitzender Michael Dumke informiert. Der Beschluss in der Gemeinderatssitzung sollte nun nur noch Formsache sein.

Damit kann Steffen Katzmann, Eigentümer des Grundstücks und einer der beiden Gesellschafter, nun beim Landkreis die Bauanträge stellen. Und den Weg frei machen für ein Seniorenzentrum mit maximal 150 Plätzen, einem Ärztehaus sowie Wohnungen. Weil parallel zu dem Bebauungsplan auch der Flächennutzungsplan der Gemeinde angepasst wird, kann Katzmann nun auf die Suche nach einem Betreiber des Seniorenzentrums gehen. „Wir hatten mehrere Interessenten, die aber lange in der Warteschleife waren. Die sprechen wir jetzt wieder an“, sagt der Berliner.

Fünf Grundstücke für Einfamilienhäuser

Mit dem Projekt beschäftigen sich Gemeinde und Investor schon mehrere Jahre. „Corona hat uns noch einmal zurückgeworfen“, so Katzmann. Auf dem Grundstück in der Strandstraße soll zunächst die Wohnbebauung Priorität haben. Zu den fünf Grundstücken, die für Einfamilienhäuser vorgesehen sind, kommen noch insgesamt 56 Wohneinheiten.

Die teilen sich aber Gemeinde und Investor: „20 Wohneinheiten sind auf der Fläche der Vostra im Rahmen des Seniorenzentrums geplant, 36 haben wir in unserem B-Plan Nr. 17 verankert“, so Dumke. Der 17er bezieht sich auf das etwa 4,8 Hektar große benachbarte Areal im Kiefernhain, wo neben den Wohnungen ein neues Gemeindehaus errichtet werden soll.

Vorzeitiger Baubeginn auf Vostra-Gelände

Die ersten Bauaktivitäten dürfte es aber auf dem benachbarten Vostra-Gelände geben. Dort soll das ehemalige Verwaltungsgebäude saniert und so umgebaut werden, dass dort Wohnungen entstehen. „Dafür hat der Investor einen vorzeitigen Baubeginn beantragt. Er geht davon aus, dass noch in diesem Jahr mit den Erschließungsarbeiten begonnen werden kann“, so Dumke.

Inzwischen sei auch die Frage mit dem Abwasser geklärt. Der Zweckverband Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung Insel Usedom hatte im Zuge der Planung sein Veto eingelegt, weil es aktuell an Kapazitäten mangele, um das neue Wohngebiet in Trassenheide ans Abwassernetz anzuschließen. Dazu bedarf es erst der Erweiterung der Zinnowitzer Kläranlage, die von aktuell 20 000 Einwohnergleichwerten auf 35 000 aufgestockt werden soll.

„Damit dennoch auf dem Vostra-Gelände angefangen werden kann, plant man dort mit einer Abwassersammelgrube“, sagt Dumke, der anfangs skeptisch war, ob die Pläne auch Wirklichkeit werden. „Inzwischen hat das alles Hand und Fuß.“

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ein Heim für alle Pflegegrade

Bei dem Seniorenzentrum soll es sich nicht um ein reines Pflegeheim handeln, wie Katzmann betont. Man sei offen. Zugelassen sind ein Senioren- und Pflegeheim ausgelegt für alle Pflegegrade, betreutes Wohnen für Senioren und Pflegebedürftige sowie Therapie-, Service- und Betreuungseinrichtungen. „Denkbar ist auch ein Hospiz“, so der Berliner.

Die Rettungswache, die sich bereits auf dem Grundstück befindet, soll dort bleiben. „Die Retter sollen ein eigenes Gebäude bekommen“, kündigt Katzmann an. Dienstleistungseinrichtungen, kleinteiliger Einzelhandel sowie Ärzte-, Apotheker- und Sanitätshaus lasse der B-Plan auf dem Vostra-Gelände ebenfalls zu.

Von Henrik Nitzsche