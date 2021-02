Trassenheide

Für einen 35 Jahre alten Mann aus Wolgast endete am Mittwoch ein abendlicher Fahrradausflug im Krankenhaus. Wie die Polizei in Anklam am Donnerstag auf Nachfrage mitteilte, war der Mann auf der Zeltplatzstraße zwischen Trassenheide und Zinnowitz unterwegs. Aufgrund von schneebedingter Straßenglätte verlor er die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte. Der Mann hatte Glück im Unglück, denn ein 22-Jähriger fand den verletzten Radfahrer auf der Straße. In dieser Jahreszeit sind um diese Uhrzeit nur sehr wenige Fahrzeuge unterwegs. Mit leichten Verletzungen kam er ins Krankenhaus.

Die Polizisten bemerkten bei ihm Atemalkoholgeruch und ließen ihn pusten. Ergebnis: 1,36 Promille. Die Polizei führt den Sturz allerdings nicht auf den Alkolkonsum zurück, sondern auf die Straßenglätte. An dieser Stelle war es laut Polizeibericht sehr rutschig.

Von Hannes Ewert