Trassenheide

René Bleyl, bisheriger Wehrführer im Ostseebad, wird auch künftig die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Trassenheide anführen. Dem Brandmeister, der seit fast 25 Jahren Mitglied der Wehr ist, wurde von seinen Kameraden erneut das Vertrauen ausgesprochen. Auch die Gemeindevertretung des Ortes stimmte der Wahl Bleyls zu. Lediglich Gemeindevertreter Wolf Wagenbreth enthielt sich der Stimme.

Trassenheides Bürgermeister Horst Freese ernannte auf der Gemeindevertretersitzung am Dienstag Bleyl für eine weitere Legislatur zum Ehrenbeamten und würdigte in diesem Zusammenhang die hohe Einsatzbereitschaft der Brandschützer.

Anzeige

Wehrführer René Bleyl hatte an dem Abend gleich doppelt Grund zur Freude: Neben seiner Ernennung stimmten die Gemeindevertreter auch einer Privatspende in Höhe von 3000 Euro zu, die zu gleichen Teilen von jeweils 1500 Euro an die Feuerwehr und die Kindertagesstätte des Ortes geht. Das Geld soll nach Bleyls Worten für den Kauf neuer Technik verwendet werden.

Von Cornelia Meerkatz