Trassenheide

In Trassenheide schaut man jedesmal gespannt, was denn die Gäste diesmal auf dem Wunschzettel hinterlassen haben. Ein Kino, mehr Bars, Strandduschen, Apotheke oder Waschsalon – vieles, was sich die Urlauber in den vergangenen Jahren im Ostseebad wünschten, steht nicht unbedingt im Portfolio der Kurverwaltung. So wie eben auch der Mobilfunkausbau im Ort, der Jahr für Jahr auf dem Papier des sogenannten iiQ-Checks auftaucht. Dieser Form der Gästebefragung zur Qualität bedient sich Trassenheide schon seit vielen Jahren.

Und auch 2020 bleibt das Internet/Mobilfunkausbau im Ort im Ranking auf Platz 1. Hoffnung dürfte da machen, dass Ende Oktober für den Breitbandausbau des Unternehmens Edis Telekommunikation auf Usedom der Startschuss gefallen ist. Zu den über 5000 Haushalten und 565 Unternehmen, die ans Glasfasernetz angeschlossen werden sollen, gehört auch Trassenheide. Aktuell gibt es im und am „ Haus des Gastes“ den einzigen öffentlichen Wlan-Hotspot im Ostseebad.

Mehr Informationen zur Kurabgabe

„Hinter dem Mobilfunk stehen auf der Gäste-Wunschliste verbesserte Strandzugänge, mehr behindertengerechte Zugänge und weitere Toiletten. Von den Vermietern wollen sie künftig mehr Informationen, wie die Kurabgabe verwendet wird“, sagt Kurdirektor Mario Aldehoff.

An Punkt 2 wird bereits gearbeitet: Bis 2025 will das Ostseebad rund sechs Millionen Euro in die Infrastruktur investieren. Auf der Liste stehen die Konzertmuschel inklusive Umfeld, ein Mehrgenerationenhaus, Strandzugänge und Toiletten. Hinweise auf den insgesamt 255 Fragebögen, die zwischen Juni und Oktober ausgefüllt wurden, gab es auch zu Mängeln auf den Radwegen und einem fehlenden Shuttlebus zwischen Ort und Promenade.

Apropos Verkehr: Dass die Kurkarte nicht für öffentliche Verkehrsmittel nutzbar ist, stieß vielen Gästen sauer auf. In den Kaiserbädern wird das seit 2018 bereits praktiziert. Für Trassenheide könnte das im Zuge der Modellregion Usedom/ Wolgast Wirklichkeit werden. Zwei Eckpfeiler des Projekts sind die einheitliche Kurkarte und die kostenlose Nutzung des Öffentlichen Personennahverkehrs.

Kritik an Dünenlatschern

Parkplatzgebühren, Zigarettenverschmutzung und Dünenlatscher standen ebenfalls auf der Negativliste. „Unser Plus bleiben weiterhin Erholung und Ruhe, Gastfreundlichkeit sowie Natur und Strand“, so Aldehoff, der von einer schwierigen Saison spricht. Lediglich im September gab es mit über 60 000 im Vergleich zum Vorjahr (57 300) mehr Übernachtungen. Das August-Ergebnis lag nur knapp drunter, im Juli fehlen um die 20 000 Übernachtungen, im Juni um die 10 000 zu 2019.

2021 will das Ostseebad im Promenadenbereich weiter „aufrüsten“. „Wir wollen Fahrradständer und Sitzgelegenheiten erneuern und die Digitalisierung in der Buchhaltung und bei unseren Kassensystemen vorantreiben. Geplant ist die Einführung eines aktiven Beschwerdemanagements und die Erstellung eines Grünpflegeplanes für die Strandpromenade“, sagt Aldehoff.

Von Henrik Nitzsche