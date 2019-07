Trassenheide

Der Promifaktor ist in Trassenheide im Monat Juli besonders hoch. Kaum hat Schlagerstar Ross Antony das Ostseebad am Samstagmorgen nach einem ausgelassenen Partyabend verlassen, kam am Dienstagabend die Profitänzerin Ekaterina Leonova in den Inselnorden. Am Mittwochvormittag gab die gebürtige Russin zwei Tanzworkshops an der Konzertmuschel – Discofox und Quickstep. Leonova ist unter anderem durch die TV-Show „Let’s dance“ bekannt geworden. Dreimal in Folge gewann sie den Tanzwettstreit zwischen 2017 und 2019. In diesem Jahr siegte sie mit ihrem Tanzpartner, dem Ex-Profihandballer Pascal Hens. Auch Ingolf Lück und Gil Ofarim schwebten schon an ihrer Seite übers Parkett.

Nun tanzte der Profi mit Urlaubern und Einheimischen an der Konzertmuschel. Wie Lisa Brose von der Kurverwaltung Trassenheide mitteilt, meldeten sich bis zum Vormittag 146 Tanzpaare an. „Es kommen dennoch immer weitere hinzu“, sagt sie. Manche nehmen auch an mehreren Workshops teil.

Leonova von Trassenheidern begeistert

Schon nach dem ersten Discofox-Workshop zeigte sich die 32-Jährige von den Trassenheidern begeistert. „Das war der Hammer! Es sind so viele Leute gekommen. Es macht viel Spaß, hier zu sein. Die Gäste sind sehr motiviert und tanzen auch am frühen Morgen“, sagte sie. Sie freute sich sehr, auf Usedom zu sein.

Video: Beim Tanzfestival geht es rund

Viele Workshopteilnehmer und andere Zuschauer holten sich nach dem Tanzkurs Autogramme und machten Fotos mit der Tänzerin. Trotz des straffen Zeitplanes nahm sie sich für jeden Zeit.

Über das Gewinnspiel zum Tanzworkshop

Über ein OZ-Gewinnspiel kam Thomas Thiel mit seiner Frau an den Tanzkurs „ Quickstep“ heran. „In der Region ist die Auswahl an Tanzkursen nicht so groß wie in Ballungszentren. Heißt also, wenn es den Tanzkurs nur einmal in der Woche gibt und man in der Zeit immer etwas anderes vorhat, kommt man nie zum Tanzen“, sagt er. Der Berufsschullehrer und Vorsitzende des Usedomer Köche-Klubs ist deshalb umso dankbarer, dass er diesen Workshop mitmachen konnte. „Wir tanzen eigentlich sehr gern“, sagt er.

Am Nachmittag legte Melissa Ortiz-Gomez mit den Workshopteilnehmerinnen los. Sie ist bereits das dritte Mal in Trassenheide beim Tanzfestival dabei und eine feste Größe unter den Promis. Die spanische Profitänzerin war ebenfalls in der TV-Show „Let’s dance“ dabei und holte im Jahr 2013 den ersten Platz mit ihrem Tanzpartner Manuel Cortez. Unter anderem bot sie den Teilnehmern einen Hip-Hop-Kurs, Rumba und Salsa an.

Am Abend stieg an der Konzertmuschel eine Summer-Feeling-Party und die Teilnehmer konnten ihr angelerntes Tanzwissen in die Praxis umsetzen.

Donnerstag gehen die Workshops weiter

Am Donnerstag, 18. Juli, gehen die Workshops an der Konzertmuschel in Trassenheide weiter. Marta Arndt, die Weltmeisterin im Latein gibt Kurse im Langsamen Walzer, Jive und Cha-Cha-Cha, bevor Melissa Ortiz-Gomez Rumba und Salsa im Aufbaulevel 2 anbietet. Die Kurse sind zahlungspflichtig, Interessierte können sich allerdings noch anmelden. Beginn ist um 10 Uhr an der Konzertmuschel.

Hannes Ewert