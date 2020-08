Trassenheide auf Usedom: Hotel Seeklause eröffnet „Mitarbeiterwohlfühloase“ 

Trassenheide

Es waren Tränen des Glücks, der Freude und der Dankbarkeit. Als Frank Römer am Donnerstag vor Geschäftspartnern, Freunden, Vertretern der Gemeinde und Kollegen stand und Grußworte zur Eröffnung seiner neuen „ Mitarbeiterwohlfühloase“ an die Gäste richtete, konnte der „ Seeklause“-Inhaber zum Schluss der Rede seine Emotionen kaum zurückhalten. Bewegende Monate liegen hinter ihm, seiner Familie und den Mitarbeitern.

Für das gesamte Team ist die Eröffnung des neuen Gebäudekomplex ein Meilenstein in der Firmengeschichte. Besonders die Mitarbeiter sollen davon profitieren. „Ohne die guten Mitarbeiter funktioniert so ein Unternehmen nicht“, sagt er. Deswegen sei es für ihn auch besonders wichtig gewesen, in solch ein Wirtschaftsgebäude zu investieren. Zwei Millionen Euro nahm das Wellness-Hotel in die Hand, um noch bessere Arbeitsbedingungen für die Angestellten zu schaffen.

Corona-Krise wirbelte vieles durcheinander

Eigentlich wollte Frank Römer das Gebäude ein paar Monate eher eröffnen, aber wie fast überall, wirbelte die Corona-Krise vieles durcheinander. Selbst das Ehepaar Römer erlebte turbulente Wochen. Alles begann mit einer Kreuzfahrt in Südamerika. „Wir sind am 19. Februar aufgebrochen – drei Wochen sollte die Reise durch Südamerika gehen“, erzählt er.

Das Kreuzfahrtschiff sollte im Amazonas mehrere Stopps einlegen, doch die Behörden verweigerten den Reisenden aus Sicherheitsgründen den Landgang. Zu groß war für die Brasilianer die Angst, dass die Kreuzfahrer das Corona-Virus ins Land schleppen könnten. „Wir dümpelten zunächst nur auf dem Wasser umher, dann fuhren wir zurück nach Europa in Richtung Bremerhaven“, sagt er. Die Fahrt verlängerte sich unfreiwillig um zwei Wochen.

Während die Römers irgendwo auf dem Atlantik schipperten, war in Deutschland der Shutdown. Kitas, Schulen, Restaurants, Hotels und so weiter wurden geschlossen. „Ich bin meiner Tochter Anne über alles dankbar, dass sie das Unternehmen gerettet hat“, so Römer. Fast alle Mitarbeiter mussten in Kurzarbeit geschickt werden, Gespräche mit den Banken geführt werden und der Hotelbetrieb musste komplett runtergefahren werden.

„Wir wurden nach der 14-tägigen Überfahrt noch einmal zwei Wochen in Quarantäne geschickt – bei Verstößen gibt es sonst saftige Geldstrafen. Ich war ehrlich gesagt noch nie so lange am Stück zu Hause“, so Römer. Statt Büroalltag durfte er sich auf dem heimischen Grundstück bewegen.

Angst vor einer neuen Ansteckung

Heute ist Römer froh, dass die Shutdown-Phase vorbei und das Hotel zur Hochsaison voll ist. Insgeheim hofft er, dass das Virus nicht sein Haus erreicht. „Eine zweite Schließung wäre die Vollkatastrophe“, sagt er. Immer, wenn ein Mitarbeiter aufgrund einer Erkältung zum Arzt gehen muss, faltet Frank Römer die Hände und hofft, dass sie das Virus nicht in sich tragen.

Zurück zur Eröffnung des Hauses: Auf drei Etagen verfügt das Gebäude nun über modernste Arbeitsplätze für die Geschäftsleitung sowie Teamleiter für den Event- und Piratenparkbereich. Im unteren Areal ist eine geräumige Kantine für die Mitarbeiter entstanden. „Sie ist jetzt zweieinhalb Mal so groß wie die alte Kantine“, so Junior-Chefin Anne Korinth.

Ihr Vater Frank Römer bringt es auf den Punkt: „Zu einem Arbeitstag gehört auch, dass man vernünftige Pausenbedingungen hat.“ Die Kantine ist unter anderem mit einem großen Fernseher ausgestattet. Im ersten Obergeschoss befinden sich Schulungsräume. „In den vergangenen Jahren haben wir im alten Gebäude teilweise auf engstem Raum gearbeitet. Für die Mitarbeiter wurde das zu eng“, so Anne Korinth.

Derzeit sind 60 Angestellte und 20 Auszubildende im Unternehmen beschäftigt. Fünf Azubis haben Anfang August ihre Lehre begonnen. Vor acht Jahren entstand die Idee, solch ein Gebäude zu errichten. Drei Jahre dauerte es, bis die Baugenehmigung da war. „Mehrmals haben wir der Gemeinde erklärt, dass hier kein neues Bett entsteht“, so Korinth.

Acht Ladestationen für E-Autos

Der Außenbereich des neuen Hauses soll bis September fertig sein. „Neu ist unter anderem, dass wir acht Ladesäulen für E-Autos gebaut haben“, so Korinth. Während der tiefsten Corona-Zeit dachte Römer sogar darüber nach, ob alle Investitionen wirklich sinnvoll sind. „Wir haben alle Kosten hinterfragt, weil wir zwischenzeitlich nicht wussten, wann und wie es nach Corona weitergeht“, so Römer.

