Trassenheide

Das geplante Mehrgenerationenhaus in Trassenheide nahm in dieser Woche eine neue Hürde. Im nichtöffentlichen Teil der Gemeindevertretersitzung wurde der Abriss des alten Jugend- und Vereinshauses aus DDR-Zeiten beschlossen. Seit rund einem Jahr herrscht dort kein Leben mehr und das Objekt wird mehr oder weniger dem Verfall überlassen. Laut Amtsleiterin Kerstin Teske soll der Abriss noch in diesem Jahr vonstatten gehen.

Gebäude für Menschen aller Altersklassen

Geplant ist an dieser Stelle ein Mehrgenerationenhaus. Wobei der Begriff leicht irreführend sein kann. Das Gebäude soll kein Ort sein, wo Menschen allen Alters dauerhaft wohnen und leben, sondern es soll eher ein Komplex sein, in welchem Jung und Alt in unterschiedlicher Form zusammenkommen. Sowohl Urlauber als auch Einheimische. „Das Trassenheider Mehrgenerationenhaus soll Anlaufpunkt für alle Generationen werden und damit den Zusammenhalt und die Gemeinschaft im Ostseebad Trassenheide stärken“, heißt es im Planungskonzept. Ein Teil des Mehrgenerationenhauses soll für die Kinder- und Jugendarbeit genutzt werden. In diesem Bereich soll es feste Öffnungszeiten geben und wechselnde tägliche Beschäftigungsangebote – zum Beispiel Koch-, Film- und Spielenachmittage für die Jugendlichen des Ortes.

Freizeitangebote für junge und ältere Leute

Darüber hinaus sind regelmäßige Freizeitangebote in Form von Workshops, Kreativarbeiten und Sport geplant. „Bereitgestellt werden sollen diese Angebote mit der Hilfe vom Trassenheider Club e.V. Der geplante Mehrzweckraum kann von Jung und Alt für die unterschiedlichsten Aktivitäten genutzt werden. So können hier Sport (z. B. Tischtennis, Pilates-Kurse), Spiel, Musik (z. B. Proben des Shantychor Insel Usedom e. V.) sowie Schulungen (z. B. Schulungszentrum der DLRG-Gruppe Trassenheide) und andere Veranstaltungen (z. B. Vorträge und Lesungen) stattfinden“, heißt es.

Planungen bislang viel zu teuer

Veranschlagt sind nach bisherigen Berechnungen des Planungsbüros Baukonzept Neubrandenburg rund 2,8 Millionen Euro für den Neubau. Im November 2020 lag der geplante Baupreis noch bei 2,3 Millionen Euro. Grund für die Steigerungen ist der allgemeine Anstieg auf dem Rohstoffmarkt.

Aus eigener Tasche kann die Gemeinde Trassenheide solch ein Haus nicht finanzieren. Bislang gibt es mehrere aufgezeigte Möglichkeiten, wer sich an den Kosten beteiligt. Eine davon ist, dass zwei Millionen Euro aus der „Richtlinie für die Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung“ (ILERL M-V) kommen, zum anderen können noch Fördermittel aus der kommunalen Kofinanzierungshilfe (KofiRL M-V) angezapft werden. Der Eigenanteil der Gemeinde liegt zwischen 350 000 und 800 000 Euro.

Nutzungskonzept muss überarbeitet werden

Das derzeitige Problem ist, dass es noch kein handfestes Nutzungskonzept für solche hohen Investitionskosten gibt. Der damalige Förderantrag wurde aufgrund fehlender Umsetzungsreife im September 2020 abgelehnt. Unter anderem fehlte ein konkretes Nutzungskonzept mit genauen Grundrissen, eine detaillierte Kostenschätzung, Unterlagen für die Plausibilitätsprüfung der Kosten sowie der Bauantrag bzw. die Baugenehmigung.

„In unseren Augen wurde das Haus einfach zu teuer geplant“, sagt Amtsleiterin Kerstin Teske. Zum Vergleich: Der Jugendclub Zinnowitz wurde zu jener Zeit mit 700 000 Euro veranschlagt. Zugegeben: Damals waren die Baupreise auch noch niedriger.

Zweigeschossiges Gebäude mit Vereinsräumen geplant

Geplant ist ein zweigeschossiger Neubau mit Flachdach. Das Gebäude soll mit Sanitärräumen sowie behindertengerechten Toiletten – auch nutzbar für Spielplatz und Festwiese, einer Küche, einem Lagerbereich, einem Mehrzweckraum von ca. 70–80 Quadratmetern, einer überdachten Terrasse, einem Aufzug sowie Vereinsräumen ausgestattet werden.

Gemeindevertreter Wolf Wagenbreth (Bürger im Zentrum) brachte den Vorschlag ein, dass man die Einwohner des Ortes bei der Ideenfindung einbeziehen sollte. Sein Vorschlag fand bei den anderen Gemeindevertretern kein Zuspruch und wurde abgelehnt.

Angedacht ist nun, dass die Planungsarbeiten nochmals europaweit ausgeschrieben werden sollen.

Von Hannes Ewert