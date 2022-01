Trassenheide

Anfang Mai sind die Trassenheider aufgerufen, einen neuen Bürgermeister zu wählen. Horst Freese (Bündnis für Trassenheide) hatte kurz vor dem Jahresende bekanntgegeben, dass er sein Amt als Gemeindeoberhaupt zum 31. März 2022 aufgeben wird. Der Bürgermeister gab dafür persönliche Gründe an.

In der Sitzung am Montagabend wurde nun entschieden, dass die Bürgermeisterwahl im Ostseebad am 8. Mai stattfindet. Der Termin für die Stichwahl wäre der 22. Mai. Ab April soll der erste Stellvertreter, Michael Dumke (Bündnis für Trassenheide), übernehmen, ehe ein neuer Bürgermeister gewählt wird.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Freese ist seit 2015 Bürgermeister im Ostseebad. Bei der damaligen Wahl lag er mit zehn Stimmen nur knapp vor Adelheid Splieth (Aktionsbündnis für Trassenheide). Bei der Stichwahl setzte sich Freese dann mit 302 Stimmen durch, während Adelheid Splieth nur 231 bekam.

Von Henrik Nitzsche