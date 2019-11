Trassenheide

In der Bahnhofstraße werden ab Mittwoch, dem 6. November, Bauarbeiten zur Herstellung einer Verkehrsinsel als Fußgängerquerung durchgeführt. Auftraggeber der Bauarbeiten ist die Gemeinde Trassenheide. Die Arbeiten werden von der FGW Bau GmbH aus Friedland durchgeführt. Während der Bauarbeiten wird die Kampstraße zur Bahnhofstraße als Sackgasse ausgewiesen. Die Bushaltestelle in der Kampstraße kann in dieser Zeit nicht genutzt werden, dafür ist die Haltestelle Bahnhofstraße (Alte Schule) zu nutzen. Während der Bauzeit kommt es zu Behinderungen für den Verkehr. Die Baufirma bittet die Anwohner um Verständnis.

Von Cornelia Meerkatz