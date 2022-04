Trassenheide hat nun einen kleinen, feinen Markt: Diese Produkte gibt es

Trassenheide

Ab Mittwoch wird in Trassenheide wöchentlich auf der Festwiese ein kleiner Wochen-Markt stattfinden. Neben dem Hofladen in Krummin hat die Fleischerei Usedomer Wild mobile Verkaufswagen, die ca. 54 verschiedene Produkte im Angebot haben. Dazu gehören unter anderem Wurst und vakuumverpackte Bratenstücke ebenso wie Fertiggerichte – alles in eigener Herstellung in Krummin produziert. Mit dabei ist auch die Bäckerei Storchennest aus Altentreptow mit Kuchen, Brot, einer Brötchenauswahl und allem, was das süße Herz begehrt. Frisches Obst und Gemüse gibt es beim Stand von Biogemüse Konzept Kampe. Alles wird in Gewächsanlagen mit dazugehörigem Freiland angebaut – das sogar ganzjährig.

Der vierte Anbieter im Bunde ist der Eierbaron aus Freest. Hier gibt es regionale Eier, ein vielfältiges Nudelsortiment sowie Honig und Eierliköre. Der Markt hat jeden Mittwoch von 9 bis 16 Uhr geöffnet.

Von OZ