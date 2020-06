Trassenheide plant Mehrgenerationenhaus für 2,3 Millionen Euro

Trassenheide

Mehrere Generationen unter einem Dach – dafür will die Gemeinde Trassenheide tief in die Tasche greifen. Die erste Kostenschätzung für den Neubau eines Mehrgenerationenhauses liegt bei 2,3 Millionen Euro. Dafür soll das alte Jugend- und Vereinshaus weichen. „Die Baracke aus DDR-Zeiten verursacht jährlich enorme Unterhaltungs- und Betriebskosten“, sagt Bürgermeister Horst Freese und begründet so den geplanten Ersatzneubau in der Strandstraße.

Zudem ist das derzeitige Gebäude nicht barrierefrei und die Raumanordnung und die Raumgrößen sind nicht optimal nutzbar. Sollte das Projekt mit 75 Prozent gefördert werden, blieben für die Kommune knapp 600 000 Euro Eigenanteil.

Ideen für das Aussehen des Hauses

Auf Grundlage der Kostenschätzung durch das Neubrandenburger Planungsbüro Baukonzept haben die Trassenheider in der jüngsten Sitzung einen Beschluss gefasst, den Neubau nun in Angriff zu nehmen.

Wie das Haus aussehen soll, auch dafür gibt es schon Ideen: Geplant ist ein zweigeschossiger Neubau mit Flachdach, der Anlaufpunkt für alle Generationen des Ostseebades werden soll. Vorgesehen sind Sanitärräume und Behinderten-WC (nutzbar für Spielplatz und Festwiese nebenan), eine Küche, ein Lagerbereich, ein Mehrzweckraum (70-80 Quadratmeter), eine überdachte Terrasse, ein Aufzug sowie Vereinsräume. Bereits im kommenden Jahr soll Baubeginn sein.

Vorwurf: „Bürger darf nicht mit reden“

Fast wäre der Grundsatzbeschluss aber von der Tagesordnung geflogen, weil Gemeindevertreter Wolf Wagenbreth (Bürger im Zentrum) die Nichteinbeziehung der Bürger bei der Entscheidung beklagte. Seinem Antrag folgte allerdings kein Gemeindevertreter. Er monierte, dass das Vorhaben „ Mehrgenerationenhaus“ weder im Bauausschuss noch im Tourismusausschuss gewesen sei.

„Wir leisten uns Ausschüsse und sachkundige Einwohner und dann kann der Bürger bei so einer Investition nicht mitreden. Hier wird die Demokratie mit Füßen getreten“, polterte Wagenbreth. Auf der Tagesordnung von zwei Tourismusausschusssitzungen sei das Projekt gewesen, entgegnete Vize-Bürgermeister Michael Dumke. Auch im Bauausschuss sei das Thema behandelt worden.

Und nicht das letzte Mal, wie Nordamts-Vorsteher Wolfgang Gehrke betont. „Mit dem Grundsatzbeschluss und der groben Skizze des Planers beginnt jetzt erst die eigentliche Arbeit in den Ausschüssen.“ Das vorliegende Papier des Planungsbüros kostet der Gemeinde kein Geld, wie Amtskämmerer Marco Biedenweg betont.

Idee: Bauhof ins neue Haus integrieren

Wagenbreth regte an, über den Standort des Hauses noch einmal zu diskutieren. „Optimal wäre es, wenn wir unseren maroden Bauhof in das Gebäude integrieren könnten.“ Das Grundstück des jetzigen Jugend- und Vereinshauses in der Strandstraße ist laut Bürgermeister ungeeignet für eine Doppelnutzung mit dem Bauhof. „Wir reden hier über ein Wohngebiet und kein Mischgebiet“, so Horst Freese.

Im Trassenheider Club ist das Votum der Gemeindevertreter mit Freude aufgenommen worden. „In unserem Haus zieht es an allen Ecken und Enden. Schön, dass wir jetzt eine Entscheidung haben“, sagt Juliane Schindler. Sie gehört dem Vorstand des Vereins an, der das Jugend- und Vereinshaus betreibt. „Ein Neubau macht Sinn, bevor weiter viel Geld für Reparaturen im Haus ausgegeben wird. Das Gebäude ist marode und hat ein Asbestdach“, so die 30-Jährige.

Miteinander von jungen und alten Besuchern

Wegen der Corona-Krise ist das Haus derzeit geschlossen. Peu á peu soll es wieder öffnen für Kinder, die hier spielen, basteln oder ihre Hausaufgaben machen. Für Sportler, die der Kampfkunst nachgehen oder Teilnehmer der Rückenschule. Das Jugend- und Vereinshaus verfügt über einen großen Sport- und Geräteraum. Betreut werden die Besucher von Marion Bleyl, die beim Verein angestellt ist.

Auf das „Gemeinschaftsgefühl und das Miteinander von jungen und älteren Besuchern“ freut sich Juliane Schindler am meisten, wenn der Zweigeschosser eröffnet wird. „Vielleicht kommen dann auch wieder mehr Jugendliche ins Haus, denn im Neubau wird es WLAN geben. Das haben wir hier aktuell nicht“, so die Trassenheiderin.

Von Henrik Nitzsche