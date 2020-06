Trassenheide schafft mehr Platz für Strandkörbe

Trassenheide

Wer Hundekot und Abfälle aller Art am Strand wegwirft oder vergräbt, begeht eine Ordnungswidrigkeit. Tiefe Löcher graben ist tabu, Muschelschalen und Steine in größeren Mengen vom Strand entfernen, ist auch verboten. In der jetzt verabschiedeten neuen Strand- und Badeordnung der Gemeinde Ostseebad Trassenheide ist es auch nicht gestattet, außerhalb des FKK-Strandes keine Badebekleidung zu tragen.

Das sind einige Verbote in der neuen Satzung, die jetzt die Badeordnung vom 31.1.2018 außer Kraft gesetzt hat. Die Anpassung begründete Kurdirektor Mario Aldehoff mit „Gästeanforderungen“. Dazu gab es Gespräche mit Hoteliers sowie der Landesforst.

Großer Abschnitt für Hunde und Pferde reserviert

Demnach ist es nun möglich, weitere Abschnitte mit Strandkörben zu bestücken. Konkret betrifft das vor allem zusätzliche Bereiche in Richtung Zinnowitz. So sollen Strandbereiche mit entsprechenden Ausrichtungen, wie FKK, Textil, Hunde, FKK mit Hund, näher an den Strandzugang 9 D (Höhe Campingplatz) herangezogen werden. Laut Aldehoff werden künftig auch zwischen den Strandabgängen 9 H und 9 H1 in Höhe der Dünenwald Klinik Strandkörbe stehen. „Dort können maximal 100 Körbe oder Strandliegen aufgestellt werden“, so der Kurdirektor. Dies gilt auch für einen Strandabschnitt unterhalb des Campingplatzes. Weitere Abschnitte erlauben das Aufstellen von maximal 50 Körben oder Strandliegen.

Wichtig für Pferdeliebhaber und Hundehalter: Für sie ist ein großer Strandabschnitt in Richtung Karlshagen reserviert. „Der Zutrittsbereich für Pferde befindet sich am Strandzugang 9I1“, so der Kurdirektor.

Regelung zum Silvesterfeuerwerk herausgenommen

Weil die Badeordnung nur vom 1. April bis 31. Oktober gültig ist, wurde auf Hinweis des Amtes im Vorfeld eine Regelung zum Silvesterfeuerwerk herausgenommen, wie Bürgermeister Horst Freese informierte. Die Gemeinde wollte damit erreichen, dass zum Jahreswechsel nur am Hauptstrand geböllert werden darf.

„Auf Hinweis unseres Ordnungsamtes wird das im Landesnaturschutzgesetz geregelt. Deshalb haben wir es wieder herausgenommen. Silvester ist weit weg. Das können wir später in einer Zusatzverordnung regeln“, sagt Freese.

Von Henrik Nitzsche