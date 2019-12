Trassenheide

Während Zinnowitz landesweit zu den Verlierern des neuen Finanzausgleichsgesetzes gehört, darf sich die Nachbargemeinde Trassenheide im kommenden Jahr über zusätzliches Geld für den Haushalt freuen. Durch die neue Gesetzesregelung werden steuerschwächere Gemeinden von den stärkeren finanziell unterstützt. Bedeutet für Trassenheide einen warmen Geldregen von 90 000 Euro. Das alles, und noch viel mehr, wurde am Mittwochabend in der Gemeindevertretung entschieden.

Neue Technik für die Feuerwehr

Die Gemeinde Trassenheide investiert im kommenden Jahr rund eine Million Euro in den Ort. Größere Investitionen sind unter anderem der Anbau für den Transporter der Freiwilligen Feuerwehr, eine neue Wärmebildkamera für die Wehr und eine Tragkraftspritze. Außerdem wurde der Schallschutz in der Kita bedacht und die Umstellung auf LED-Leuchten im Ort.

Steuerliche Veränderungen für die Kurverwaltungen

Für den Eigenbetrieb Kurverwaltung stellte Kurdirektor Mario Aldehoff die Pläne für das kommende Jahr vor. „Es gibt Investitionen von knapp zwei Millionen Euro“, so Aldehoff. Er erklärte aber auch, dass ab 2021 steuerliche Veränderungen auf die Kurbetriebe zukommen sollen. „Durch die Neuregelung des Umsatzsteuergesetzes entstehen für den Eigenbetrieb und die Gemeinde gewisse Risiken“, erklärt Kurdirektor Mario Aldehoff in der Vorstellung der Gesamtsituation des Eigenbetriebes. Kurz erklärt: „Durch die Neuregelungen fällt ab 2021 die Umsatzsteuer auf Kurtaxeeinnahmen weg. Der Umsatz erhöht sich also auf den Bruttobetrag. Der Vorsteuerabzug für die entsprechenden Eingangsumsätze fällt somit weg. Demnach sind künftige Wirtschaftspläne mit der Vorausschau ab 2021 so zu planen, dass Umsätze und Ausgaben in brutto zu kalkulieren sind. Daraus resultiert wiederum, dass sich durch den Wegfall der Vorsteuerabzugsberechtigung die Kosten um zwölf Prozent erhöhen werden.“ Noch ist allerdings nicht abschließend geklärt, wie der steuerliche Umgang mit Gemeinden und Kurbetrieben vonstatten geht. Erst kürzlich unterhielten sich Entscheidungsträger der Gemeinde auf einer Sitzung in Zempin über das Thema.

Zwei Millionen Euro für die Kurverwaltung

Die Kurverwaltung Trassenheide hat im kommenden Jahr knapp zwei Millionen Euro Aufwendungen, rund 80 000 Euro mehr als im Jahr davor. Zu den Gründen zählen unter anderem die Preissteigerung bei der Strandreinigung, die Erhöhung des Kulturbudgets, oder auch die leichte Steigerung der Personalkosten aufgrund tariflicher Anpassungen. Außerdem entstehen Leasingkosten für die Anschaffung eines Kommunaltraktors und einer Entsorgungsstation für Fäkalien auf dem Campingplatz.

Sechs neue Strandaufgänge

Zu den größten Anschaffungen des Eigenbetriebs zählen die Modernisierung von sechs Strandzugängen von knapp einer halben Million Euro. Wie es aussieht, ist eine Förderung auf den Bruttobetrag möglich. Voraussichtlich soll es im Oktober 2020 mit den Bauarbeiten losgehen. Ende der Bauarbeiten ist um Frühjahr 2021 avisiert. „Der Umbau ist aufgrund des Alters, der starken Beschädigungen sowie der Richtlinien für Barrierefreiheit notwendig geworden“, erklärt Aldehoff.

Modernisierungen am Service-Gebäude

Bereits in diesem Jahr wurde mit der Modernisierung des Servicegebäudes auf dem Campingplatz begonnen. Bislang wurden dafür knapp 170 000 Euro brutto investiert. Auch für die kommenden Jahre gibt es bereits einen Plan. „2021 stehen als Großprojekte die Modernisierung der Strandtoiletten (rund 163 000 Euro brutto) und die Sanierung des Parkplatzes an der Konzertmuschel auf dem Plan. Im Jahr darauf soll der Konzertvorplatz ertüchtigt werden. Dafür sollen rund eine Viertelmillion Euro ausgegeben werden –allerdings mit einer Förderung. Außerdem sollen zwei Toilettenhäuschen entstehen.

Die Kurverwaltung generiert im Laufe des Jahres Erträge von ebenfalls zwei Millionen Euro. Die Löwenanteile sind dabei die Einnahme durch die Kurtaxe (765 000 Euro), Parkeinnahmen (130 000 Euro). Rund 850 000 Euro Ertrag erwartet die Kurverwaltung durch den Campingplatz Ostseeblick.

Von Hannes Ewert