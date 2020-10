Trassenheide

Nicht kleckern, sondern klotzen! Das Ostseebad Trassenheide kündigt für die nächsten Jahre eine Investitionsoffensive an. Über sechs Millionen Euro sollen bis 2025 in die Infrastruktur investiert werden. Ein Schwerpunkt wird die Konzertmuschel samt Umfeld sein. Dazu sollen Strandzugänge modernisiert, vier Strandtoiletten und ein Hauptrettungsturm gebaut werden. Die alte Vereinsbaracke wird einem Mehrgenerationenhaus weichen. Das alles geht aber nur, wenn die Kommune finanzielle Unterstützung bekommt. „Wir planen jeweils mit einer 90-prozentigen Förderung“, sagt Bürgermeister Horst Freese.

Er spricht von „zehn Jahren Stillstand ohne große Investitionen. Die Anlagen und Gebäude sind in die Jahre gekommen. Auch wenn uns die gegenwärtige Pandemie wirtschaftlich sehr fordert, so denke ich, dass wir alles wie geplant umsetzen können“, so der Bürgermeister.

Neue Technik für Konzertmuschel

Priorität habe die Modernisierung der Konzertmuschel, die 2004 errichtet wurde und sich in einem baulich schlechten Zustand befindet. Sie ist Dreh- und Angelpunkt von touristischen Veranstaltungen. „Hier soll ein neuer Zeitgeist einziehen. Wir wollen die Ton- und Filmtechnik dem aktuellen Standard anpassen. Wir können Kino anbieten oder Public Viewing beim Fußball“, erläutert Kurdirektor Mario Aldehoff.

Weiterhin ist vorgesehen, die Außenanlagen zu modernisieren und teilweise barrierefrei zu gestalten. Die in der Nähe befindliche schlecht zugängliche und unebene Parkmöglichkeit soll einem neuen Parkplatz inklusive Ladestationen für die Elektromobilität weichen. „Allein für das Paket planen wir mit rund 1,2 Millionen Euro“, so Aldehoff.

Mario Aldehoff (re., Kurdirektor) und René Bleyl (Vorarbeiter Wirtschaftshof) begutachten das neue Info-Schild am Kreisverkehr der Strandstraße in Trassenheide. Quelle: Stefanie Pflock

Noch in diesem Jahr wird das Projekt „Mehrgenerationenhaus“ gestartet – allerdings mit dem Abriss des alten Jugend- und Vereinshauses. „Im November soll die Baracke aus DDR-Zeiten verschwinden“, kündigt Freese an. Auf dem Grundstück in der Strandstraße soll stattdessen ein zweigeschossiger Neubau mit Flachdach entstehen, der Anlaufpunkt für alle Generationen des Ostseebades werden soll. Vorgesehen sind Sanitärräume und Behinderten-WC, eine Küche, ein Lagerbereich, ein Mehrzweckraum (70-80 Quadratmeter), eine überdachte Terrasse, ein Aufzug sowie Vereinsräume. Freese hofft, dass mit dem Bau, der rund 2,3 Millionen Euro kosten soll, im nächsten Jahr begonnen werden kann.

Acht Strandzugänge werden barrierefrei

Vom Ortszentrum und der Promenade aus ziehen sich die Investitionen weiter an den Strand. Trassenheide verfügt über 27 Strandzugänge. Acht davon würden sich in einem sehr schlechten Zustand befinden und müssen modernisiert werden. „Es handelt sich um die Strandzugänge 9H, 9G, 9F1, 9F, 9E3, 9E2, 9E1 und 9D. Wir wollen die Strandzugänge barrierefrei modernisieren. Um die 730 000 Euro sind dafür eingeplant“, sagt der Kurdirektor.

Nach dem Motto „Tu Gutes und sprich darüber“ ist der „Fünf-Jahres-Plan“ der Kommune und Kurverwaltung auf einem Info-Schild am Kreisverkehr der Strandstraße in Trassenheide abgebildet. „Wir wollen den Gästen damit ein Signal senden, was sich in den nächsten Jahren in der Gemeinde tun wird“, so Stefanie Pflock von der Kurverwaltung.

Moderner Turm für die Wasserretter

Dazu gehört auch die Modernisierung des Wasserrettungsturms (450 000 Euro), der 1999 saniert wurde. Der Turm genüge längst nicht mehr den heutigen technischen sowie gesetzlichen Bestimmungen der Wasserrettung. Zumal Trassenheide mit dem roten Banner, „ Lifeguarded Beach“, für einen sicheren Strand wirbt. Das Ostseebad bekam 2009 als einer der ersten europäischen Strände das weltweit gültige Qualitätszertifikat.

Auf der Agenda bis 2025 steht auch der Neubau von vier Strandtoiletten. „Aktuell haben wir zwei Strandtoiletten. Nur eine befindet sich in unmittelbarer Nähe vom Strandzugang 9G nahe dem Hauptzugang. Die ist in einem sehr schlechten Zustand und muss abgerissen sowie neu barrierefrei errichtet werden“, sagt Aldehoff. Ein modernes barrierefreies „Örtchen“ soll auch am Strandzugang 9H (Dünenwaldklinik) errichtet werden. Weitere sind beim Strandzugang 9E2 (Sportstrand) sowie 9E1 geplant. „Weil dieser Bereich touristisch sehr stark frequentiert ist, wollen wir mit dem Bau der beiden Toiletten verhindern, dass Gäste ihre Notdurft in den Dünen verrichten“, meint Aldehoff. Für die vier Toiletten sind rund 1,5 Millionen Euro eingeplant.

Von Henrik Nitzsche