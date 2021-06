Trassenheide

Frust in der Trassenheider Kampstraße: Die neue Parkregelung bringt die Anwohner auf die Palme. Die Parknischen, die es rechts und links der Straße gibt, können nun nicht mehr uneingeschränkt genutzt werden. In der Zeit von 9 bis 17 Uhr darf dort maximal zwei Stunden geparkt werden. „Für Urlauber wird alles getan, uns Anwohner wird alles genommen“, sagt Sabine Bode überspitzt und ist wütend über die neue Regelung.

Sie arbeitet als Pflegekraft im Drei-Schicht-System. Für ihre Wohnung in der Kampstraße steht hinter dem Haus ein Parkplatz zur Verfügung. Bodes haben aber zwei Fahrzeuge – „berufsbedingt“, wie sie sagt. Ihren Pkw konnte sie auf den kostenfreien Stellflächen an der Straße parken. Nun nicht mehr.

Kampstraße: Dauerparkern Einhalt gebieten

„Die Parktaschen wurden in der Vergangenheit immer wieder von Tagesgästen und Urlaubern zugeparkt. Besonders häufig standen dort Pkw mit Fahrrad-Gepäckträger. Sie haben ihre Autos dort abgestellt und sind mit dem Fahrrad zur Tagestour aufgebrochen“, sagt Bürgermeister Horst Freese. Die Folge: Dienstleister, wie Pflegedienste, hätten dort am Tag keinen Parkplatz bekommen, weil Urlauber dort stehen, um Parkgebühren zu sparen. „Deshalb haben wir uns im Bauausschuss auf die neue Regelung geeinigt“, so Freese.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Über das Amt ging das Anliegen an die Straßenverkehrsbehörde des Kreises. „Es gab mehrere Ortstermine“, sagt Bernd Meyer, Leiter des Ordnungsamtes im Inselnorden. „So wird nun verhindert, dass dort Dauerparker stehen“, sagt Meyer.

Große kostenpflichtige Parkplätze gibt es in Trassenheide vor allem in der Strandstraße. „Von hier bis zum Strand sind es 1350 Meter. Ich glaube nicht, dass sich Urlauber hier hinstellen und diesen Weg bis ans Meer nehmen“, sagt Stefan Strobach, Geschäftsführer des benachbarten Ferienhotels Bernstein. Er hält die Regelung für überflüssig.

Nach zwei Stunden Parkplatz suchen

Von der eingeschränkten Parkzeit sind auch Mitarbeiter seines Hotels betroffen, die in der Kampstraße ihre Fahrzeuge abgestellt hatten. „Nun müssen sie in der Schicht nach zwei Stunden los und sich einen Parkplatz suchen. Ich sehe mit der Einschränkung keinen finanziellen Nutzen für die Gemeinde“, so Strobach.

Freese schon: „Urlauber können dort tagsüber nicht mehr stehen. Wir haben im Ort kaum kostenlose Stellflächen. Da sollten die Besucher schon die kostenpflichtigen Plätze nutzen“, findet der Bürgermeister. Und: „Von 17 bis 9 Uhr können die Anwohner ihre Autos dort abstellen.“

Freese habe zudem Alternativen geboten. „Frau Bode kann den Parkplatz auf der Festwiese in der Strandstraße nutzen. Die Parkgebühren werden ihr erstattet“, so der Bürgermeister.

Die Trassenheiderin lehnt die Idee ab: „Ich soll mein Auto, was ich dringend brauche, über 500 Meter weit weg parken. Wenn ich frei habe, muss ich jeden Tag dort hin, um einen Parkschein zu ziehen. Das ist keine Lösung.“

So sieht es auch Hotelchef Strobach: „Bis zur Festwiese ist es ein Stück. Klar, wir können auch den Bahnhofsvorplatz nutzen. Wenn meine Leute zur Spätschicht kommen, ist dort aber kaum etwas frei.“ Seine Mitarbeiter wohnen in Wolgast, Mahlzow oder Lütow und sind für den Weg zur Arbeit auf den Pkw angewiesen.

Von Henrik Nitzsche