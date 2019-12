Trassenheider dürfen Familienangehörige mit Kurkarte ausstatten

Trassenheide

Gute Nachrichten aus Trassenheide: Wer in dem Ostseebad wohnt, darf künftig vier seiner Familienangehörigen –die nicht im Ort wohnen –mit einer Kurkarte für das kommende Jahr ausstatten. Einen entsprechenden Beschluss fasste die Gemeindevertretung in ihrer Sitzung am Mittwochabend.

Da eine generelle Befreiung der Verwandtschaft aus rechtlichen Gründen nicht so einfach möglich ist, wendeten die Trassenheider Gemeindevertreter einen kleinen Kunstgriff an. Der Gemeindehaushalt soll die Kurtaxe für die Familienangehörigen ausgleichen. „Das ist kommunale Selbstverwaltung. Die Gemeinde hat einen ausgeglichenen Haushalt und solche freiwilligen Aufgaben sind möglich“, erklärt Amtsleiterin Kerstin Teske. Das Kommunalabgabengesetz erlaubt nur Befreiungen aus sozialen Gründen. Es muss also eine gewisse Bedürftigkeit vorausgesetzt werden. Und das ist bei Familien nicht der Fall.

Grundlage der Berechnung sind die Anzahl der Haushalte von 400, multipliziert mit dem Faktor vier (für die Anzahl der Familienangehörigen) und dann nochmals multipliziert mit der Höhe der Kurabgabe (2,30 Euro) für fünf Tage. Unterm Strich zahlt die Gemeinde pro Jahr 18400 Euro an den Eigenbetrieb.

In der Antragsbegründung heißt es unter anderem, dass die positive Entwicklung des Urlaubsortes wesentlich auf die Mitarbeit und Gastfreundschaft der Einwohner zurückzuführen ist. „Wir wollen damit ein Vorreiter auf der Insel werden“, sagt Bürgermeister Horst Freese. Er betont, dass ein Trassenheider Haushalt beliebe Familienmitglieder bestimmen kann. „Sie müssen nicht unbedingt ersten Grades sein. Das Enkelkind, die Cousine oder die Tante sind auch möglich“, sagt er.

Bereits vor dem Beschluss der Gemeindevertretung wurden die Einwohner mit einem Schreiben bereits darüber informiert. Diese sind bei Bedarf auszufüllen und im Eigenbetrieb abzugeben.

Von Hannes Ewert