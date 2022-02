Wolgast

Nun haben die Mitarbeiter des Tierparks in Wolgast traurige Gewissheit: Der flüchtige Silberfuchs ist tot. „Er wurde in der Nähe von Pritzier auf der Straße entdeckt. Wahrscheinlich ist er von einem Auto überfahren worden“, sagt Tierpark-Leiter Mirko Daus. Bis zuletzt hatten die Mitarbeiter gehofft, dass der weibliche Fuchs doch noch in sein Revier zurück findet.

Sein Revier war ein neues Gehege im Wolgaster Tierpark, dass durch Sturmtief „Nadia“ Ende Januar schwer beschädigt wurde. Eine etwa 20 Meter hohe, direkt vor der Fuchs-Anlage stehende Fichte hielt dem Orkan nicht stand. Der tonnenschwere Flachwurzler fiel ins Fuchs-Domizil. Zwei vor Kurzem gesetzte Mauern und die Elektroanlage wurden stark beschädigt.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auf Mäusejagd zwischen Heuballen

Die vier Füchse flohen aus der Anlage. Während drei noch am nächsten Tag wieder eingefangen werden konnten, fehlte vom vierten jede Spur. Zwischendurch wurde die Ausreißerin immer mal wieder gesichtet. So wurde gemeldet, dass er sich im Wolgaster Gewerbegebiet Am Fuchsberg herumtreibt. Bei einem Bauern in Rubenow wurde er auch gesehen.

„Ihn zu suchen, machte keinen Sinn. Wir haben auf den Zufall gehofft. Von ihm geht keine Gefahr aus“, sagt Daus. Er gehöre zur einheimischen Fauna, weil es sich eigentlich um einen Rotfuchs handelt, mit einem schwarz-silbrigen Fell. Deshalb war die Nahrungssuche kein Problem. Beim Bauern habe der Vierbeiner zwischen den Heurundballen nach Mäusen gesucht.

„Ich habe schon oft erlebt, dass Zootiere, die ausgebüxt waren, wieder zurück finden. In dem Fall war es nicht so. Wir haben den toten Fuchs bei uns im Tierpark in der Kühltruhe“, sagt Daus. Die Silberfüchse zählen zu den jüngsten Neuzugängen im Tierpark. Mitte Juli des vergangenen Jahres waren sie erstmals in der neu errichteten Silberfuchsanlage zu sehen. Die vier Jungtiere stammen aus dem Wildfreigehege Nötteler Berg in der Nähe von Osnabrück (Niedersachsen).

Aus dem Quartett (ein Rüde, drei Fähen) ist nun ein Trio geworden. Daus rechnet allerdings bald mit Nachwuchs. „Die Tiere sind inzwischen geschlechtsreif, so dass wir uns da keine Sorgen machen.“

Von Henrik Nitzsche