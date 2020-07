Traumjobs in Vorpommern: Hier wird gearbeitet, wo andere Urlaub machen

Vorpommern

Und wo arbeiten Sie so? Es gibt in Vorpommern die herrlichsten Fleckchen, an denen die Menschen ihrem Job nachgehen. OZ-Reporter haben sich in der Region umgesehen, und einige besonders schnuckelige Orte gefunden.

Stralsund : Grillen und chillen im Café del Mar

Der Ausblick auf die Stralsunder Stadtsilhouette könnte schöner kaum sein: Hafen, Kirchtürme, Ozeaneum, „ Gorch Fock“ und links im Bild schaukeln die Masten der Segelboote. Im Liegestuhl auf dem Rasen entspannen, in der Hand „regionales Flüßiggut“, so geht Stralsunder Schnuckeligkeit. Wir befinden uns auf dem Dänholm nördlich der Rügenbrücke, dort wo aus „Smutje’s – Bistro am Sund“ vor wenigen Wochen „Smutje’s – Café del Mar“ geworden ist.

Anzeige

Hier empfängt der erfahrene Gastronom Peter Grundmann seine Gäste und kredenzt Black Angus Burger, norwegischen Wildlachs oder Grillkäse mit Gemüse und Erbsenmus. „Bei mir gibt’s immer auch eine Bratwurst“, sagt der 45-Jährige.

Weitere OZ+ Artikel

Gekocht, gegrillt und gechillt wird draußen, bei schlechtem Wetter unterm Segel. Im Innern des Restaurants hat Grundmann noch einiges zu tun: „Es soll keine typische dunkle Seemannskneipe werden, sondern an den Laderaum eines holländischen Plattbodenschiffs erinnern und modern, maritim mit traditionellen Elementen ausgestattet werden.“

Splietsdorf : Schlafplätze mit viel Ausblick im Abenteuerland

Norbert Raabe baute sich in Splietsdorf ein kleines Abenteuerland. Er teilt es auch gern mit Feriengästen und lässt sich immer weiter inspirieren. Baumhäuser, selbst gebaut aus Holz und alten Duschkabinen, stehen in den Baumkronen. Überall hängen Schaukeln. Hängematten und Trampoline warten auf fröhlich hüpfende Kinder. Zwei Ponys grasen auf einer Weide hinter einem Teich, der früher nur eine Lehmgrube war.

Norbert Raabe liebt ungewöhnliche Schlafplätze, wie zum Beispiel sein neuestes Baumhaus. Quelle: Carolin Riemer

Der 70-Jährige Duisburger verbringt seine Freizeit am liebsten in seinem Haus. Auszeit. Idyll. Entschleunigung. Diese Worte fallen den Besuchern auf Anhieb beim Anblick seines Grundstücks ein. Auf einem Baum baute sich der einstige Berufsschullehrer eine Badewanne. Aus dieser genieße er den Blick auf das angrenzende Feld und den nahen Wald. Auf dem hinteren Teil des Grundstücks, versteckt hinter einem urigen Bienenhaus und alten Bäumen, steht ein ausrangierter Lkw.

„Der ist luxuriös ausgestattet – mit einer tollen Schlafcouch und der Clou ist die verglaste Ladefront.“ Schlafplätze mit Ausblick, die liebt Norbert Raabe, der Geschichte studierte, als Ingenieur und Mechaniker arbeitete, aber auch als Schauspieler, Drehbuchautor und Theaterpädagoge sein Geld verdiente.

Carlsthal : Die Kräuterexpertin im Trebeltal

In und von einem Garten leben können, davon hat die gebürtige Berlinerin Jeanette Nadebor viele Jahre geträumt. In Carlsthal, im idyllischen Landschaftsschutzgebiet Trebeltal, wurde dieser Traum Wirklichkeit. Vor 15 Jahren entdeckte die gelernte Gärtnerin dort einen Hof mit einer über 130 Jahre alten Stallscheune. Nach und nach wurde das große Grundstück zu einem großen Kräutergarten umgestaltet. Und auch die urige Stallscheune wurde innen wie außen zu einem Hingucker.

Jeanette Nadebor lebt und arbeitet in Carlsthal. In dem Ortsteil der Gemeinde Lindholz empfängt sie auf ihrem Kräuterhof die Besucher. Quelle: Edwin Sternkiker

Unter deren Dach befinden sich die Wohnung von Jeanette Nadebor und die urgemütliche Schauküche sowie der Hofladen. Beide sind eingerichtet wie zu Uromas Zeiten. Sonntags ab 14 Uhr lädt Jeanette Nadebor in ihr Hofcafé mit besonderer Kräuterlandküche ein.

Jeden Freitag ab 17 Uhr bietet die Kräuterexpertin interessierten Besuchern geführte Wildkräuterwanderungen mit ihren Hofziegen an. Zum Angebot des Kräuterhofes gehören eigentlich auch Konzerte. „Doch aufgrund der Corona-Situation ist es leider nicht möglich, in diesem Jahr Konzerte stattfinden zu lassen“, bedauert Jeanette Nadebor.

Wreechen : Vom Chaos zur Idylle

Zwischen dem Wreecher See und dem Rügischen Bodden liegt der kleine Ort Wreechen, der zur Stadt Putbus gehört. Nordwestlich davon befindet sich eine ehemalige Wassermühle. An einer Kreuzung weist ein Schild mit der Abbildung eines dreiohrigen roten Hasen den Weg dorthin, wo der Künstler Bernard Misgajski und seine Frau Susanna den Kunstort „Alte Wassermühle“ etablierten.

Bernard Misgajski im Garten des Kunstorts „Alte Wassermühle“ in Wreechen. Quelle: Christa Driest

Das Paar erwarb das verfallene Gehöft 1999 und baute es zu ihrem Lebensmittelpunkt um. Im früheren Stall, in dem noch die Tröge für das Vieh am Boden erkennbar sind, hat Bernard Misgajski, der aus Emden stammt, seine Galerie-Werkstatt. Hier gestaltet der Künstler Skulpturen, Objekte und Bilder, etliche davon haben im Garten ihren Platz gefunden.

Diesen legte er eigenhändig an und schuf aus der vorgefundenen Wildnis und dem Chaos eine Idylle. „Es ist wunderbar, hier zu wohnen und zu arbeiten und keine Nachbarn zu haben – meine Arbeit ist schließlich mit einiger Lautstärke verbunden“, verrät der Stahlplastiker und Steinbildhauer.

Heringsdorf : Seit Job ist ein Gefühl von Freiheit

Pilot Rolf Landau (l.) bei der Einweisung der Fluggäste vor dem Start. Quelle: Mietek Tyburski

Viele Kinder träumen davon, Pilot zu werden. Der Heringsdorfer Rolf Landau hat sich diesen Traum erfüllt. Der 52-Jährige dürfte zu den wenigen gehören, die die Insel Usedom von oben aus dem Effeff kennen. Vor elf Jahren gründete er mit Jörg Wanke die Kaiserbäderflug GmbH. „Wir haben seit Beginn über 6500 Kunden geflogen“, sagt Landau und hat noch eine Zahl parat – um die 1300 Stunden war er in der Luft. Der Berufspilot möchte seinen Arbeitsplatz mit niemanden tauschen.

„Wo bekommt man so schnell Feedback von den Kunden“, sagt Landau, der am Tag bis zu sechs Flüge absolviert. Mit seiner DA 40 TDI geht es in der kurzen Runde bis Ückeritz, der lange Törn (knapp 100 Minuten) schließt Usedom, Rügen, Hiddensee und Darß ein. Fliegen, funken und Gastgeber sein, all das verbindet er im Cockpit.

Blicke genießen, dafür hat er nur auf den großen Runden Zeit. In den kürzeren ist der Reiseführer gefragt. Dass in kleinen Maschinen häufig nach Tüten gefragt wird, kann er nicht bestätigen: „Ich brauche keine zehn Finger für Tüten, die Gäste gebraucht haben.“

Greifswald : Glücklich zwischen tausenden Pflanzen

Ingrid Handt hat einen beneidenswerten Arbeitsplatz: Sie kümmert sich als technische Leiterin um tausende Pflanzen im Botanischen Garten. Rund 3500 sind es insgesamt in der Münterstraße auf der Freianlage und in den Gewächshäusern. Doch jedes einzelne der Gewächse, gibt Handt mit einem Lächeln zu, würde selbst sie nicht erkennen.

1986 hatte sie ihre Ausbildung zur Gärtnerin begonnen und ist der grünen Oase seitdem treu geblieben. „Ich hatte meine Leidenschaft für den Ort und die Pflanzen gefunden und komme immer noch jeden Tag gerne hierher“, sagt Handt.

Ingrid Handt aus Greifswald arbeitet gern im Botanischen Garten - im Hintergrund die in Restaurierung befindlichen Gewächshäuser. Quelle: Christopher Gottschalk

Wenn sie sich nicht beruflich um die Pflanzen kümmere, zeige sie gelegentlich Freunden und Verwandten den Erholungsort, der von Kleinkindern bis zu ausgewiesenen Gartenexperten genutzt wird. Und Handts Lieblingsplatz?

„Jetzt um diese Jahreszeit ist der alte Baumbestand mit der großen Blutbuche, mit dem Gingko und den Urwaldmammutbäumen sehr schön. Und im Sommer auch der Kräutergarten und die Kübelpflanzen, die im Winter in den Gewächshäusern sein müssen.“

Von Christa Driest, Christopher Gottschalk, Kai Lachmann, Henrik Nitzsche, Carolin Riemer, Edwin Sternkiker