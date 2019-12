Heringsdorf

Am letzten Tag des Jahres waren am Strand der Kaiserbäder zwischen Bansin und Ahlbeck Tausende bei herrlichem Sonnenschein und Temperaturen um die 8 Grad unterwegs. Am Wasser gab es an zahlreichen Standorten Glühwein und Bratwurst. Zur Silvesternacht werden wieder Tausende am Strand erwartet, um an der Ostsee den Jahreswechsel zu feiern. Traditionell gibt es an den Seebrücken um Mitternacht das Feuerwerk.

Mehr zum Thema

https://www.ostsee-zeitung.de/Vorpommern/Usedom/So-feiert-Usedom-den-Jahreswechsel

Von Henrik Nitzsche