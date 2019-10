Wossi-Familien feiern die Einheit

Koserow

ein ganz besonderes Jubiläum begingen Urlauber vor wenigen Tagen in Koserow. „Seit zehn Jahren kommen wir zusammen mit vier Familien aus Rheinhessen nach Usedom, um in Koserow den Tag der deutschen Einheit zu feiern“, schreibt Dr. Stefanie Closhen-Gabrisch. Auf dieses speziellen Urlaub würden sich alle immer sehr freuen. Die Kinder der Familien seien echte „Wossis“. Hinter der Wortschöpfung verberge sich die Tatsache, dass ein Elternteil aus der ehemaligen DDR und ein Elternteil aus den alten Bundesländern stammt. „Es war wunderbar zu erleben, wie unsere Gemeinschaft immer mehr zusammengewachsen ist und es immer mehr Kinder wurden. Inzwischen sind wir schon bei zwölf Sprösslingen angekommen“, berichtet Gabrisch. In diesem Jahr war die Reisegruppe 25 Personen groß, denn auch Freunde wollten dabei sein.

„Wir verfolgen mit großem Interesse, was sich das Jahr über auf Usedom tut und sehen uns dann während des Urlaubs vieles selbst an. Zudem haben wir in Koserow gute Freunde gefunden, mit denen wir nicht nur herrlich erzählen, sondern auch feiern können“, so Stefanie Gabrisch. Überhaupt sei die Sehnsucht nach der Insel Usedom schon auf die Kleinsten übertragen worden, denn auch sie lieben die Ostsee über alles.

„Wir sind deshalb sehr dankbar, dass uns die Deutsche Einheit zusammengeführt hat“, sagt der Usedom-Fan. Am 3. Oktober hätten deshalb nach ihren Worten die Wossi-Familien zusammen mit den Koserower Freunden auf die nächsten zehn Jahre in Koserow angestoßen.

Von Cornelia Meerkatz