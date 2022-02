Treptow an der Rega

Über 700 Jahre ist die kleine hinterpommersche Stadt Treptow an der Rega alt. Bereits 1277 hatten die Pommernherzöge Barnim I. von Pommern-Stettin und Bogislaw IV. von Pommern-Wolgast in Ueckermünde ihre Absicht bezeugt, die Stadt nach lübischem Recht zu gründen. Besonders sehenswert ist der gut erhaltene Stadtkern. Am Marktplatz stehen das 1701 erbaute, barocke Rathaus und Bürgerhäuser. Von der im 14. Jahrhundert errichteten 2,5 Kilometer langen Stadtmauer sind große Teile erhalten geblieben.

Der Grützturm Quelle: Erwin Rosenthal

Ein 14 Meter hoher Turm soll eine besondere Rolle im Streit zwischen Treptow und Greifenberg gespielt haben. Es ging um Zoll, den Treptow von Greifenberger Schiffen haben wollte. Der Konflikt eskalierte, als Treptow im Jahre 1449 versuchte, die Rega für alle aus dem Süden kommenden Schiffe zu sperren.Bei seiner Nachtwache, so heißt es, sei einem Treptower „Türmer“ eine Schüssel mit kochend heißer Grütze aus der Hand gefallen sein, die auf den Köpfen der sich anschleichenden, angriffslustigen Greifenberger landete. Deren Schmerzensschreie weckten die ganze Stadt. Der Angriff konnte abgewehrt werden. Der Turm hieß fortan Grützturm. Das eindrucksvollste Gebäude ist die im 14. und 15. Jahrhundert erbaut Marienkirche, bis 1945 die evangelische Stadtpfarrkirche. Seine heutige Gestalt erhielt der 90 Meter hohe Turm 1864 durch den königlich-preußischen Baumeister Friedrich August Stüler. Das am Mühlbach gelegene Schloss ließ 1750 Herzog Friedrich Eugen von Württemberg auf dem Baugrund der früheren Burg der Greifen errichten. Hier empfing er Gäste, was der Stadt den Glanz einer kleinen Residenz einbrachte. Im Schloss wurde 1754 Friedrich Wilhelm Karl von Württemberg, der späteren erste König Württembergs geboren. Die 1767 in Treptow geborene Elisabeth Wilhelmine Louise von Württemberg war die erste Gemahlin des späteren Kaisers Franz II., des letzten Kaisers des Heiligen Römischen Reiches, und 1804 erster Kaiser von Österreich. Auch ihre 1759 in Stettin geborene ältere Schwester Sophie Dorothee Auguste Luise lebte längere Zeit in Treptow. 1796 heiratete sie Zar Paul I. und wurde als Maria Fjodorowna Zarin von Russland. Ihre Kinder trugen ebenfalls die Zarenkrone (Alexander I. und Nikolaus I.).

Die Marienkirche Quelle: Erwin Rosenthal

Im geschichtsträchtigsten Gebäude der Stadt, der Kapelle des Heiligen Geistes, beschloss der pommersche Landtag 1534 auf Veranlassung der Herzöge Barnim IX. von Pommern-Stettin und Philipp I. von Pommern-Wolgast die Einführung der lutherischen Lehre. Ein Jahr später veröffentlichte der Reformator Johannes Bugenhagen die erste lutherische Kirchenordnung für das Land. Seit Herbst 1504 hatte Bugenhagen in Treptow mit großem Erfolg als Rektor der Stadtschule, kirchlicher Notar, Priester und ab 1517 auch als theologischer Lehrer am Prämonstratenser-Konvent Belbuck gewirkt.

Von Erwin Rosental