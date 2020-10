Treue Blutspender auf Usedom auch in Corona-Zeiten

Zirchow

54 Frauen und Männer haben am Montag in der Zirchower Kulturhalle Blut gespendet. „Das ist ein gutes Ergebnis, zumal die zuvor anberaumten Termine in Ahlbeck und Bansin auch sehr gut besucht wurden,“ sagt Dr. Regina Hansen vom DRK Blutspendedienst Mecklenburg-Vorpommern.

Auch in Zinnowitz und Karlshagen, für dieses Jahr die letzten Termine auf der Insel, wird sich bewahrheiten, dass Blutspender treu sind und sich nicht von der Corona-Pandemie abschrecken lassen. Sie vertrauen darauf, dass bei der Blutentnahme alles zu ihrem Schutz getan wird. So wie Constanze Reyher (42) aus Bansin, die gerade zum 24. Mal einen halben Liter Blut gespendet und damit Leben gerettet hat. „Verkehrsunfälle passieren auch in so angespannten Zeiten und die Operationssäle sind auch nicht leer“, begründet sie ihre Zuverlässigkeit.

Anzeige

Und sie spricht damit auch Kristina Topolovec aus der Herzen. Die 59-Jährige lässt sich von Schwester Anja zum ersten Mal pieken. Die Frau aus Karlshagen haben gerade die hochschnellenden Infektionszahlen zur Spende motiviert. „Da muss man doch was tun“, zeigt sie sich solidarisch. Beide Frauen tragen während der ganzen Zeit Mund-Nase-Bedeckungen. Das Durchschnittsalter der Spender beträgt in Mecklenburg-Vorpommern 55 Jahre. Gespendet werden darf bis 72.

Jüngere Spender gesucht

Dr. Regina Hansen: Spender, die aus Risikogebieten zurückgekerhrt sind, dürfen nicht spenden. Quelle: Ingrid Nadler

„Was uns fehlt, sind die Jüngeren“, sagt die Krankenschwester, die die beiden Frauen auf ihren Liegen nicht aus den Augen lässt und die Einstichstelle anschließend dick umwickelt. Auch das ist anders. Das sonst übliche Pflaster genügt nicht mehr, weil die Blutspender den Raum ohne Ruhepause verlassen.

Schwester Anja erklärt, was sich für das Blutspendewesen unter Coronabedingungen ansonsten noch verändert hat. „Wir brauchen vor allem größere Räumlichkeiten, damit die vorgeschriebenen Abstände eingehalten werden können. In Pflegeheime dürfen wir nicht mehr hinein und in Schulen nur dann, wenn wir Turnhallen mit einer guten Durchlüftung nutzen können.“

Klar, dass die Desinfektion verstärkt und schon am Eingang darauf hingewiesen wird, dass Spender mit Erkältungssymptomen den Raum nicht betreten dürfen. Die Ärztin geht den Fragebogen mit den Spendern sorgfältig durch und fragt besonders nach, ob es einen Kontakt zu infizierten Personen gegeben hat. „In diesem Fall, wie auch nach einer erfolgten Rückkehr aus einem Risikogebiet, darf nicht gespendet werden.“

Kaffeeklatsch danach fällt aus

Und noch etwas ist unter Coronabedingungen anders: „Ich vermisse den Kaffeeklatsch nach der Blutspende“, gesteht Konstanze Reyher, die das Plaudern und die halbe Stunde bei Kaffee und liebevoll belegten Brötchen immer sehr genossen hat. „Der Imbiss muss wegen der Sicherheitsvorschriften leider ausfallen“, bedauert Schwester Anja.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand.

Edda Lebert hält für jeden Spender eine Präsenttüte bereit. Der beliebte Imbiss muss coronabedungt ausfallen. Quelle: Ingrid Nadler

„Das kommt ja alles wieder“, tröstet Helga Geithner. Sie gehört mit Edda Lebert und Bärbel Finn zur DRK-Ortsgruppe, die die Blutspender im Inselsüden seit vielen Jahren betreut und auch am Montag zur Stelle war. Als Ersatz haben die Frauen für jeden eine Präsenttüte mit Obst, Schokolade und einer Konserve gefüllt.

Von Ingrid Nadler