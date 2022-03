Trickbetrug: Falsche Sparkassenfrau „überprüft“ Kontoauszüge bei Seniorin aus Bansin

Bansin

Das hätte gewaltig ins Auge gehen können: Mit einer neuen Masche scheinen Betrüger auf Usedom unterwegs zu sein. Zu dieser Überzeugung jedenfalls kommt Holger Fries, nachdem ihn seine alte Mutter über einen mehr als merkwürdigen Besuch informierte.

An der Tür der alten Dame, mittlerweile 89 Jahre alt, klingelte es am Montag. Als sie öffnete, stand dort eine Frau. Die Seniorin beschreibt sie als etwa 1,60 m groß, korpulent, dunkelhaarig, hochdeutsch sprechend. An der Hand hatte sie einen vier- bis fünfjährigen Jungen. Sie gab sich als Mitarbeiterin der Sparkasse aus, zeigte auch ihren „Sparkassen-Ausweis“. Sie sei gekommen, um zu prüfen, ob alles in Ordnung sei.

Dann wollte die Frau die Kontoauszüge sehen. „Meine Mutter zeigte sie ihr bereitwillig – sie hat sich über die Aufforderung noch gefreut, konnte sie doch endlich mal jemandem ihre gut sortierten und abgehefteten Kontoauszüge zeigen“, schildert Holger Fries. Alle drei hätten auf dem Sofa Platz genommen, allerdings sei seine Mutter dann doch misstrauisch geworden.

Als der Sohn erwähnt wurde, verschwand die Besucherin

Die Frau mit dem Jungen interessierte sich nach Aussage der 89-Jährigen nicht wirklich dafür, wie ordentlich alles abgeheftet sei. Als sie dann erwähnte, dass das ja nicht alle Kontoauszüge seien, weil ein Teil der Papiere bei ihrem Sohn lagern, hatte es die Frau samt Kind plötzlich sehr eilig. Da die Seniorin traurig war, dass der Besuch abrupt endete, informierte sie – zum Glück – ihren Sohn. Sie sagte ihm auch, dass nichts entwendet worden sei.

Holger Fries indes fackelte nicht lange und informierte sowohl die Polizei als auch die Sparkasse, denn er vermutet, dass demnächst wieder Besuch an der Tür klingelt. „Vielleicht steht dann eine falsche Polizistin vor der Tür und erzählt, dass die falsche Sparkassenmitarbeiterin hinter ihrem Geld her ist und dass es bei der „Polizei“ sicher ist. Die Tricks, mit denen ältere Menschen um ihr Erspartes – vielleicht ist es ihr Sterbegeld – gebracht werden sollen, werden immer ausgeklügelter und perfider“, sagt er.

Sparkasse kontrolliert keine Kontoauszüge

Polizei und Sparkasse gehen davon aus, dass es sich um einen Betrugsversuch handelt, der zum Glück sofort durch Holger Fries erkannt wurde. Denn die Sparkasse schickt ganz sicher niemanden nach Hause zu Rentnern, um abgeheftete Kontoauszüge zu sichten. „Vielleicht war die Frau, die meine Mutter aufsuchte, auch darauf spezialisiert, auszukundschaften, wie viel Geld zu holen ist und hat sich schon mal die Bankverbindung gemerkt“, mutmaßt er. Er wird jedenfalls jetzt genau aufpassen, dass seine Mutter nicht um ihr Geld betrogen wird.

Von Seiten der Polizei hat Holger Fries da volle Rückendeckung. Denn die Betrüger haben nicht nachgelassen, wissen auch die Beamten. „Sie entwickelten ihre abscheulichen Maschen weiter und ließen nichts unversucht, um an das Vermögen der Senioren zu kommen“, heißt es in einer gestern veröffentlichten Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Neubrandenburg.

Drei Millionen Euro durch Trickstraftaten erbeutet

„Daher ist es nicht verwunderlich, dass auch im Jahr 2021 die Zahlen der Trickstraftaten zum Nachteil älterer Menschen erneut angestiegen sind. Nach einer vorläufigen statistischen Auswertung des Landeskriminalamtes wurden im letzten Jahr knapp 2800 Anzeigen erstattet. Dabei erlangten die Täter in über 280 vollendeten Fällen Geld in einer Höhe von fast 3 Millionen Euro“, berichtet Nicole Buchfink, Sprecherin des Polizeipräsidiums. Zusätzlich ist von einer sehr großen Dunkelziffer auszugehen.

Die Maschen der Betrüger gleichen sich auf der ganzen Welt. Auch bei unseren polnischen Nachbarn sind diese Betrüger ein großes Problem. Gemeinsam mit der KWP Stettin hat das Polizeipräsidium Neubrandenburg Fördermittel in Höhe von 50 000 Euro beantragt und damit eine Kampagne gegen den Enkeltrick entwickelt. Zur Kampagne gehören Plakate, Flyer, Social Media Beiträge und ein Radiospot.

Kampagne „Ein Anruf reicht“

Ein zentrales Element der Kampagne ist der Slogan „Ein Anruf reicht“. Denn den Betrügern reicht tatsächlich oft ein einziger Anruf, um an das gesamte Geld der Geschädigten zu gelangen. Aber andersherum würde auch ein Anruf der Senioren genügen, um den Betrug auffliegen zu lassen. Ein Anruf bei den echten Verwandten oder der Polizei könnte sie vor der erfolgreichen Straftat bewahren. Die Polizei hofft, dass dies vielen Senioren jetzt bewusst wird.

„In der Kampagne haben wir uns auf die häufigsten Maschen konzentriert. Im Fokus stehen der klassische Enkeltrick, der Gewinnspielbetrug und der falsche Polizist. Als Viertes widmen wir uns dem recht neuen sogenannten Schockanruf, der gerade im vergangenen Jahr sehr häufig auftrat. Er stellt eine Mischform aus falscher Polizist/Anwalt und der Vortäuschung eines Verwandtschaftsverhältnisses dar“, so Polizeisprecherin Nicole Buchfink.

Dem Angerufenen werde am Telefon von einem Polizisten oder Staatsanwalt gesagt, dass der Sohn/die Tochter einen tödlichen Unfall verursacht hat, bei dem ein kleines Mädchen starb. Nun müsse der Angehörige ins Gefängnis. Oft reicht der falsche Polizist das Telefon an die verzweifelt weinende Tochter weiter. Gegen die Zahlung einer Kaution könne der Angehörige freigelassen werden. Der Radiospot widmet sich genau dieser Masche. Er wird den ganzen Monat mehrmals täglich im Radio auf Ostseewelle zu hören sein.

„Falscher Polizist“ ist die häufigste Betrugsmasche

Wie schnell Rentner ihr Geld verlieren können, belegen diese Zahlen: Mit über 1 000 Fällen (geglückt 30) war der falsche Polizist die häufigste Masche im Jahr 2021. Darunter war auch der beschriebene Schockanruf. Die Täter erlangten mit dieser Masche über 430 000 Euro. Der klassische Enkeltrick war auch im letzten Jahr leider immer noch sehr erfolgreich. In 730 Fällen (geglückt 24) erlangten die Täter über 570 000 Euro. Der angebliche Jackpot-Gewinn brachte die Senioren in über 300 Fällen (geglückt 34) um über 120 000 Euro.

Außerdem belegen die Zahlen des LKA, dass zwei weitere Maschen – nämlich der falsche Bankmitarbeiter mit über einer Million Euro Schaden in „nur“ 82 Fällen und der sogenannte Liebesbetrug mit über 430 000 Euro Schaden in „nur“ 38 Fällen – für die Betrüger immer noch sehr erfolgreich laufen.

Diese beiden Versionen des Trickbetruges will das Polizeipräsidium Neubrandenburg in einer weiteren Kampagne aufgreifen – wohl wissend, dass Prävention nicht messbar ist. „Aber wir wollen es zumindest weiter versuchen und hoffen, mit unseren Kampagnen wenigstens ein paar ältere Menschen davor zu bewahren, Opfer eines Trickbetruges zu werden“, betont Nicole Buchfink.

Von Cornelia Meerkatz