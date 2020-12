Zinnowitz

Am vergangenen Sonnabend klingelte das Telefon von Margitta Sauerland aus Zinnowitz (Name geändert). Ihre Bank rief an – und dann noch ein netter Mann aus der Sicherheitsabteilung des Geldinstitutes. „Man fragte mich, ob ich eine Freigabe für eine höhere Summe vorgenommen habe – es steht angeblich eine Rechnung von 1860 Euro aus“, erklärt sie. Sauerland verneint. Der Sicherheitsberater der Volksbank Vorpommern muss von der Zinnowitzerin wissen, ob er den Auftrag löschen darf. „Er rief mit einer fingierten Nummer an, die zur Volksbank Zinnowitz gehört“, sagt sie. Schnell witterte sie den Betrug des Anrufers.

Frau sollte PIN-Nummern rausgeben

Scheinbar war der Anrufer über die Strukturen ihrer Bank sehr gut informiert und nannte auch den Namen des Geschäftsstellenleiters in Zinnowitz. „Er drängte mich immer in die Richtung, dass ich eine meiner PIN-Nummern herausgeben soll, damit der Auftrag gelöscht werden kann. Ich sagte ihm, dass ich nichts per Handy herausgeben werde“, erklärt sie gegenüber der OZ.

Die Masche des Betrüger wurde immer perfider und professioneller. „Auf einmal tauchte eine Meldung auf dem Handy auf, die nach kurzer Zeit wieder weg war. Da war die Summe von 1860 Euro geschrieben und alle Bankdaten. Er erklärte mir, dass das Geld sonst weg wäre, wenn sie nicht mit der PIN rausrücken würde.“

Usedomerin erkannte den Betrug

Die Zinnowitzerin, die etwas älter als 60 Jahre alt ist, erkannte rechtzeitig den Betrug und beendete das Gespräch. Am Montag informierte sie ihre Bank über den Vorfall. Auch bei der Polizei stellte sie eine Anzeige. „Ich kann mir vorstellen, dass viele ältere Menschen auf solche Betrüger reinfallen“, sagt sie.

Die Polizei erklärt, dass die Kriminellen bei ihrer Masche sich vor allem an Telefonbüchern bedienen, um ihre Opfer anzurufen. „Sie schauen nach alten Namen. Eine Elfriede rufen sie viel häufiger an als eine Mandy“, erklärt Claudia Tupeit vom Polizeipräsidium Neubrandenburg. „Die Kriminellen hacken sich in die Telefonleitungen und wollen mit der angeblichen Nummer der Bank seriös erscheinen“, so Tupeit. Oft versuchen sie es in der Region bei vielen Leuten.

Frau um 30 000 Euro erleichtert

Erst Mitte November wurde eine Frau aus Koserow durch diese Betrugsmasche um 30 000 Euro erleichtert. Dort rief ebenfalls ein Mann aus der Sicherheitsabteilung der Sparkasse an. Mit äußerst seriösem Vokabular und fachkundigem Benehmen konnte er der 62-Jährigen glaubhaft versichern, dass er tatsächlich Mitarbeiter der Sparkasse ist von ihrem Konto diverse Abbuchungen vorgenommen wurden und fragte sie, ob sie ihre Kontokarte verloren habe.

Die Anzeigende überprüfte ihr Konto parallel auf ihrem Smartphone und gab zurück, dass es keine Abbuchungen gab. Der angebliche Mitarbeiter gab an, dass die Buchungen gerade erst veranlasst wurden und er sie zurückbuchen könne. Dazu bräuchte er TAN (Transaktionsnummern, Einmalkennwörter) von der Geschädigten. Die Frau holte ihren TAN-Generator und übermittelte drei TAN am Telefon. Die Geschädigte stellte kurze Zeit später fest, dass der unbekannte Tatverdächtige während des Telefonates mit der Geschädigten knapp 30.000 Euro von ihrem Konto abbuchte.

In jedem Fall appelliert die Polizei auch an jüngere Angehörige: „Thematisieren Sie Betrugsmaschen und Möglichkeiten, entsprechend zu reagieren, mit älteren Familienmitgliedern“, so die Polizei.

Von Hannes Ewert