Triebwerk eines amerikanischen Bombers im Stettiner Haff entdeckt

Swinemünde/Stettin

Ungewöhnlicher Fund im Stettiner Haff: Bei der Ausbaggerung des Fahrwassers Stettin-Swinemünde fanden Taucher das Triebwerk eines amerikanischen Bombers aus dem Zweiten Weltkrieg. Sie bargen den Antrieb der Maschine, einer Boeing B-17, die auch „fliegende Festung” genannt wird. Nach der Reinigung wurde festgestellt, dass das Triebwerk in einem ziemlich guten Zustand ist.

„Wir haben bereits viele interessante Gegenstände geborgen. Bisher hatten alle maritimen Charakter. Diesmal zeigen wir zum ersten Mal einen Fund der Luftfahrt-Archäologie“, sagte Aleksander Ostasz, der die Baggerarbeiten in dem Fahrwasser koordiniert, bei der Präsentation des Exponats.

Am 7. Oktober 1944 abgeschossen

Museumsmitarbeitern gelang es anhand von Kopien freigegebener Akten von der US-Regierungsbehörde, das Flugzeug zu identifizieren, aus dem der Motor stammte. Es ist der Bomber Nr. 44-8046 vom 750 Bomber Squadron der US Air Force. Der viermotorige Langstreckenbomber wurde am 7. Oktober 1944 über dem Stettiner Haff abgeschossen.

„Dank dieser Dokumentation können wir die letzten, tragischen Momenten des Fluges verfolgen“, erklärt Aleksander Ostasz. „Das Ziel des Bombers war eine Fabrik für synthetisches Benzin in Police bei Stettin. An Bord befanden sich 11 Besatzungsmitglieder. Das Flugzeug startete in England.“

Akten der US-Behörde geben Aufschluss

Den Akten zufolge wurde der Angriff von einer Gruppe von 149 B-17-Bombern durchgeführt. Nach Missionsabschluss sind 17 abgeschossene Maschinen nicht zurückgekommen und 106 wurden beschädigt. Das Flugzeug, aus dem das gefundene Triebwerk stamm, wurde beim Anflug auf das Ziel durch deutsche Flak-Artillerie beschädigt. Augenzeugen zufolge fiel der Bomber nach dem Beschuss der Triebwerke aus der Formation, explodierte in der Luft und zerbrach in einer Höhe von etwa 15 000 Fuß. Dem Bericht zufolge fielen alle Teile des Flugzeugs in das Stettiner Haff.

Ein Teil der Besatzung kam sofort ums Leben. Drei Flieger, darunter der Kommandant Col. James R. Luper, wurden von einer deutschen Marineeinheit gefasst und gefangen genommen. Einer der amerikanischen Soldaten kam in das Marinekrankenhaus in Swinemünde. Das Flugzeug hat seine Bomben wahrscheinlich nicht abgeworfen, weil die Tür des Bombenschachts geschlossen war.

Fund wird im Museum ausgestellt

Was passiert mit dem Exponat? Der restaurierte Motor wird die Sammlung des Polnischen Waffenmuseums in Kolberg bereichern und später in das Luftfahrt- und Militärtechnikmuseum in Rogów gelangen. Bis Ende Juni kann das Triebwerk im Nationalmuseum in Stettin besichtigt werden.

Von Radek Jagielski