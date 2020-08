Anklam

Philipp Amthor soll wieder in den Bundestag – trotz seiner Lobbyismus-Affäre. Der CDU-Kreisvorstand Vorpommern-Greifswald hat am Freitagabend in Anklam einstimmig entschieden, ihn bei der Mitgliederversammlung des Kreisverbandes als Kandidat für den Wahlkreis 16 (Mecklenburgische Seenplatte I - Vorpommern-Greifswald II) vorzuschlagen.

Der Kreisvorsitzende und Landtagsabgeordnete Franz-Robert Liskow erklärt: „ Philipp Amthor genießt das Vertrauen der CDU Vorpommern-Greifswald und wir setzen damit weiter auf einen jungen und erfolgreichen Politiker, der seit 2017 hervorragende Arbeit im Deutschen Bundestag leistet.“

Philipp Amthor sollte eigentlich CDU-Landesvorsitzender in MV werden. Als Vorwürfe der Bestechlichkeit laut wurden, musste er seine Kandidatur zurückziehen. Bundestagsverwaltung und Staatsanwaltschaft haben ihre Ermittlungen gegen Amthor inzwischen eingestellt.

Statt Amthor übernahm Michael Sack das Amt des CDU-Landesvorsitzenden. Dieser betonte, bei der kommenden Landtagswahl auch gegen Manuela Schwesig anzutreten, um Ministerpräsident zu werden.

