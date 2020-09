Trotz Corona: Arbeitsmarkt in Vorpommern-Greifswald entspannt sich weiter

Greifswald

Der Arbeitsmarkt in Vorpommern-Greifswald erholt sich schrittweise von den wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie. Im Monat September waren kreisweit 9928 Männer und Frauen arbeitslos gemeldet, rund fünf Prozent weniger als im Vormonat. Damit liegt die Arbeitslosenquote bei aktuell 8,5 Prozent. Wie lange die positive Entwicklung anhält, werde maßgeblich von der Dauer der Tourismussaison in diesem Jahr abhängen, so der Leiter der Arbeitsagentur Greifswald, Andreas Wegner. In den Vorjahren zeichnete sich ab Oktober ein saisonbedingter Anstieg der Arbeitslosenzahlen ab.

Dennoch liegen die aktuellen rückläufigen Arbeitslosenzahlen noch deutlich über den Zahlen des September 2019. Damals waren weniger als 9000 Personen im Kreis arbeitslos gemeldet.

Auch bei der Kurzarbeit zeichnet sich ein Rückgang an. Für den Monat Mai rechneten 1749 Betriebe für knapp 11 700 Beschäftigte Kurzarbeit ab. Im April waren es 1985 Betriebe mit rund 12 500 Beschäftigten. Aktuellere Zahlen für die Folgemonate liegen nicht vor, da die Betriebe drei Monate Zeit für die Abrechnung haben.

Langsam steigt auch wieder die Nachfrage nach Fachkräften. Insgesamt gibt es kreisweit knapp 2000 offene Stellen, vor allem im Gesundheits- und Sozialwesen (318) , dem Hotel- und Gaststättenwesen (268) , dem Handel (228) und dem verarbeitenden Gewerbe (164).

