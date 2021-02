Keine Bälle, keine Umzüge, keine Spaßprogramme: Die Karnevalssession war in diesem Jahr trüber als in den Jahren davor. Am Mittwoch hätte eigentlich das Präsidententreffen in Zinnowitz mit mehr als 600 Teilnehmern stattfinden sollen. Die Peenemünder haben sich trotzdem etwas Kreatives einfallen lassen.